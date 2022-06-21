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Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике снарядами и минами калибрами 120 и 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:34
2022-06-21T12:34
2022-06-21T12:36
специальная военная операция на украине
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украина
донбасс
вооруженные силы украины
ясиноватая
горловка
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике снарядами и минами калибрами 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.25 по 11.50 (совпадает с мск) в направлении населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Байрак и Гольмовский.В общей сложности было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров и 16 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ясиноватая, горловка
12:34 21.06.2022 (обновлено: 12:36 21.06.2022)
Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за 25 минут выпустили 32 боеприпаса по пяти населенным пунктам