https://ria.ru/20220621/donbass-1796985249.html

Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике снарядами и минами калибрами 120 и 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:34

2022-06-21T12:34

2022-06-21T12:36

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике снарядами и минами калибрами 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 11.25 по 11.50 (совпадает с мск) в направлении населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Байрак и Гольмовский.В общей сложности было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров и 16 снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ясиноватая, горловка