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Еще два мирных жителя ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Еще два мирных жителя ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 21.06.2022

Еще два мирных жителя ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:19

2022-06-21T11:19

2022-06-21T11:19

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал, что при обстреле Ясиноватой украинскими войсками получил ранение мужчина."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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