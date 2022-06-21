https://ria.ru/20220621/dolschiki-1797110862.html

Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году

Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2022

Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена в следующем году. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:38

2022-06-21T17:38

2022-06-21T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

общество

"дом.рф"

андрей воробьев

обманутые дольщики в россии

дольщики

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена в следующем году.По его словам, еще относительно недавно в Московской области было зарегистрировано 117 тысяч обманутых дольщиков."В свое время я получил указ по решению обманутых дольщиков. Благодаря содействию с "Дом.РФ", а также возможности выплачивать рыночную стоимость квартиры, мы в 2023 году эту печальную тему закроем", - сказал Воробьев на заседании Госсовета.Он также добавил, что благодаря системе эскроу-счетов вопрос находится на полном контроле и препятствует появлению новых обманутых дольщиков.

https://realty.ria.ru/20220608/dolschiki-1793948210.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, общество, "дом.рф", андрей воробьев, обманутые дольщики в россии, дольщики