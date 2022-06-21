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Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2022
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https://ria.ru/20220621/dolschiki-1797110862.html
Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году
Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2022
Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена в следующем году. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:38
2022-06-21T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
общество
"дом.рф"
андрей воробьев
обманутые дольщики в россии
дольщики
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена в следующем году.По его словам, еще относительно недавно в Московской области было зарегистрировано 117 тысяч обманутых дольщиков."В свое время я получил указ по решению обманутых дольщиков. Благодаря содействию с "Дом.РФ", а также возможности выплачивать рыночную стоимость квартиры, мы в 2023 году эту печальную тему закроем", - сказал Воробьев на заседании Госсовета.Он также добавил, что благодаря системе эскроу-счетов вопрос находится на полном контроле и препятствует появлению новых обманутых дольщиков.
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московская область (подмосковье), жилье, общество, "дом.рф", андрей воробьев, обманутые дольщики в россии, дольщики
17:38 21.06.2022
 

Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена в следующем году.
По его словам, еще относительно недавно в Московской области было зарегистрировано 117 тысяч обманутых дольщиков.
"В свое время я получил указ по решению обманутых дольщиков. Благодаря содействию с "Дом.РФ", а также возможности выплачивать рыночную стоимость квартиры, мы в 2023 году эту печальную тему закроем", - сказал Воробьев на заседании Госсовета.
Он также добавил, что благодаря системе эскроу-счетов вопрос находится на полном контроле и препятствует появлению новых обманутых дольщиков.
Новостройки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:38Новости Подмосковья
Более 14 тысяч дольщиков получат ключи от квартир в Подмосковье в 2022 году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеОбщество"Дом.РФ"Андрей ВоробьевОбманутые дольщики в РоссииДольщики
 
 
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