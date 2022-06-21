https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1797084098.html
Мировые игроки не готовы к диалогу по безопасности, заявил МИД Белоруссии
Мировые игроки не готовы к диалогу по безопасности, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2022
Мировые игроки не готовы к диалогу по безопасности, заявил МИД Белоруссии
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что крупнейшие мировые игроки пока не готовы к глобальному диалогу по безопасности и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:25
2022-06-21T16:25
2022-06-21T16:25
в мире
белоруссия
евросоюз
нато
мид белоруссии
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что крупнейшие мировые игроки пока не готовы к глобальному диалогу по безопасности и стабильности."К сожалению, пока мы не наблюдаем готовности ряда мировых игроков всерьез воспринимать такие, казалось бы, очевидные вещи, жизненно необходимые для мира и дальнейшего стабильного развития нашей планеты. Просто время, наверное, еще не пришло. Многие из них все еще свято уверены в своей безоговорочной победе, в способности сохранить и упрочить свой премиальный статус… за счет угнетения других, высасывания ресурсов из постколониального мира. В этом одна из естественных глобальных причин", - сказал замминистра, выступая во вторник в Минске на заседании Белорусско-российского экспертного трека.Он напомнил о белорусских предложениях о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества в Европе, так называемому "Хельсинки-2", и о формировании субрегионального "пояса цифрового добрососедства". "На текущем этапе президент Беларуси смотрит ещё дальше: настало время даже не для "Хельсинки-2", а для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. В принципе, эта идея созвучна с выступлениями ряда лидеров значимых государств, России, Китая. С выходом на ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на обозримую перспективу", - подчеркнул замминистра.Он высказал мнение, что в итоге история все расставит по своим местам и, как показывает практика, потом, после периода непринятия белорусских предложений по безопасности и доверию, начинается конкуренция за авторство над белорусскими инициативами.Амбразевич констатировал происходящее сейчас разрушение архитектуры мировой безопасности и системы международных отношений. "Крайне прискорбно, что в сегодняшнюю грязную, наполненную фальшью и фейками, крайне опасную, разрушительную глобальную игру за мировое господство политические элиты западных стран втягивают, причём, зачастую насильно, и экспертное аналитическое сообщество, радикализируя его взгляды. Это - преступный путь, дорога к еще большему кризису, так как известно, что на определенных исторических этапах элиты становятся неспособны генерировать новые идеи. В таких случаях эти идеи генерируются социумом и систематизируются вами – экспертным сообществом", - сказал он.
https://ria.ru/20220620/politika-1796711950.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, евросоюз, нато, мид белоруссии
Мировые игроки не готовы к диалогу по безопасности, заявил МИД Белоруссии
Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: мировые игроки не готовы к диалогу по безопасности
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что крупнейшие мировые игроки пока не готовы к глобальному диалогу по безопасности и стабильности.
"К сожалению, пока мы не наблюдаем готовности ряда мировых игроков всерьез воспринимать такие, казалось бы, очевидные вещи, жизненно необходимые для мира и дальнейшего стабильного развития нашей планеты. Просто время, наверное, еще не пришло. Многие из них все еще свято уверены в своей безоговорочной победе, в способности сохранить и упрочить свой премиальный статус… за счет угнетения других, высасывания ресурсов из постколониального мира. В этом одна из естественных глобальных причин", - сказал замминистра, выступая во вторник в Минске
на заседании Белорусско-российского экспертного трека.
Он напомнил о белорусских предложениях о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества в Европе
, так называемому "Хельсинки-2", и о формировании субрегионального "пояса цифрового добрососедства". "На текущем этапе президент Беларуси
смотрит ещё дальше: настало время даже не для "Хельсинки-2", а для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско
. В принципе, эта идея созвучна с выступлениями ряда лидеров значимых государств, России
, Китая
. С выходом на ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на обозримую перспективу", - подчеркнул замминистра.
Он высказал мнение, что в итоге история все расставит по своим местам и, как показывает практика, потом, после периода непринятия белорусских предложений по безопасности и доверию, начинается конкуренция за авторство над белорусскими инициативами.
Амбразевич констатировал происходящее сейчас разрушение архитектуры мировой безопасности и системы международных отношений. "Крайне прискорбно, что в сегодняшнюю грязную, наполненную фальшью и фейками, крайне опасную, разрушительную глобальную игру за мировое господство политические элиты западных стран втягивают, причём, зачастую насильно, и экспертное аналитическое сообщество, радикализируя его взгляды. Это - преступный путь, дорога к еще большему кризису, так как известно, что на определенных исторических этапах элиты становятся неспособны генерировать новые идеи. В таких случаях эти идеи генерируются социумом и систематизируются вами – экспертным сообществом", - сказал он.