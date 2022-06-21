https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1797103332.html

Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев

Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев - РИА Новости, 21.06.2022

Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев

В латвийском обществе появилась усталость от украинских беженцев, от муниципальных властей поступают сигналы о проблемах с их размещением, заявил министр... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:07

2022-06-21T17:07

2022-06-21T17:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В латвийском обществе появилась усталость от украинских беженцев, от муниципальных властей поступают сигналы о проблемах с их размещением, заявил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс.По словам Эклонса, украинский конфликт длится уже четыре месяца и влияет на все общество: и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев."Теперь понятно, что он (конфликт) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно... Поступают сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев из Украины. Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы прекратим", и поэтому нам нужно искать другие решения", - сказал Эклонс в эфире канала LTV.По его информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев, из которых около 12 тысяч размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами. На вопрос, нет ли в Латвии возможности размещать украинских беженцев, например, в студенческих гостиницах, Эклонс ответил, что скоро они понадобятся самим студентам."Вопрос очень широкий, и именно так он и решается - в сотрудничестве с местным самоуправлением, министерством благосостояния, министерством экономики и министерством охраны окружающей среды и регионального развития изыскиваются все возможные решения", - отметил министр.Ранее латвийские власти давали оценку, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220523/latviya-1790238469.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, украина, мвд латвии, беженцы