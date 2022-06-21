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Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1797103332.html
Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев
Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев - РИА Новости, 21.06.2022
Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев
В латвийском обществе появилась усталость от украинских беженцев, от муниципальных властей поступают сигналы о проблемах с их размещением, заявил министр... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:07
2022-06-21T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
латвия
украина
мвд латвии
беженцы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В латвийском обществе появилась усталость от украинских беженцев, от муниципальных властей поступают сигналы о проблемах с их размещением, заявил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс.По словам Эклонса, украинский конфликт длится уже четыре месяца и влияет на все общество: и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев."Теперь понятно, что он (конфликт) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно... Поступают сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев из Украины. Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы прекратим", и поэтому нам нужно искать другие решения", - сказал Эклонс в эфире канала LTV.По его информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев, из которых около 12 тысяч размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами. На вопрос, нет ли в Латвии возможности размещать украинских беженцев, например, в студенческих гостиницах, Эклонс ответил, что скоро они понадобятся самим студентам."Вопрос очень широкий, и именно так он и решается - в сотрудничестве с местным самоуправлением, министерством благосостояния, министерством экономики и министерством охраны окружающей среды и регионального развития изыскиваются все возможные решения", - отметил министр.Ранее латвийские власти давали оценку, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220523/latviya-1790238469.html
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
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в мире, латвия, украина, мвд латвии, беженцы
17:07 21.06.2022
 
Глава МВД заявил, что в Латвии устали от украинских беженцев

Глава МВД Эклонс: латвийское общество устало от украинских беженцев

© AP Photo / Sergei GritsБеженцы на границе Украины и Польши
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В латвийском обществе появилась усталость от украинских беженцев, от муниципальных властей поступают сигналы о проблемах с их размещением, заявил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс.
По словам Эклонса, украинский конфликт длится уже четыре месяца и влияет на все общество: и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.
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"Теперь понятно, что он (конфликт) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно... Поступают сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев из Украины. Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы прекратим", и поэтому нам нужно искать другие решения", - сказал Эклонс в эфире канала LTV.
По его информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев, из которых около 12 тысяч размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами. На вопрос, нет ли в Латвии возможности размещать украинских беженцев, например, в студенческих гостиницах, Эклонс ответил, что скоро они понадобятся самим студентам.
"Вопрос очень широкий, и именно так он и решается - в сотрудничестве с местным самоуправлением, министерством благосостояния, министерством экономики и министерством охраны окружающей среды и регионального развития изыскиваются все возможные решения", - отметил министр.
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Пора домой. Европа устала от украинских беженцев
Ранее латвийские власти давали оценку, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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