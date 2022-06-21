https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1796930443.html

Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам

Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам - РИА Новости, 21.06.2022

Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам

Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:27

2022-06-21T09:27

2022-06-21T09:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774416820_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_29c792d6e00671c5987c169a00d3adaf.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в оформлении документов, не допускать формализма, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.По её словам, Колокольцев в ходе рабочей поездки посетил приграничные регионы, в которых сформированы сводные отряды полиции. Он дал руководящему составу территориальных подразделений поручения по различным направлениям борьбы с преступностью, охраны правопорядка и защиты интересов граждан, а также проверил несение службы сводными отрядами."Министр также обратил внимание руководителей на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в Россию из ДНР, ЛНР и с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что вся необходимая помощь, относящаяся к компетенции органов внутренних дел, должна быть предоставлена им своевременно. Необходимо в кратчайшие сроки оказывать содействие гражданам в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю, не допускать формализма", - рассказала Волк.

https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)