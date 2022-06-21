09:27 21.06.2022 (обновлено: 09:54 21.06.2022)
Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам
Глава МВД Колокольцев призвал оказывать максимальную помощь беженцам из Донбасса и Украины
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в оформлении документов, не допускать формализма, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, Колокольцев в ходе рабочей поездки посетил приграничные регионы, в которых сформированы сводные отряды полиции. Он дал руководящему составу территориальных подразделений поручения по различным направлениям борьбы с преступностью, охраны правопорядка и защиты интересов граждан, а также проверил несение службы сводными отрядами.
"Министр также обратил внимание руководителей на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в Россию из ДНР, ЛНР и с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что вся необходимая помощь, относящаяся к компетенции органов внутренних дел, должна быть предоставлена им своевременно. Необходимо в кратчайшие сроки оказывать содействие гражданам в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю, не допускать формализма", - рассказала Волк.