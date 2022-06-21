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Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам - РИА Новости, 21.06.2022
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Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам
Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам - РИА Новости, 21.06.2022
Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам
Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:27
2022-06-21T09:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в оформлении документов, не допускать формализма, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.По её словам, Колокольцев в ходе рабочей поездки посетил приграничные регионы, в которых сформированы сводные отряды полиции. Он дал руководящему составу территориальных подразделений поручения по различным направлениям борьбы с преступностью, охраны правопорядка и защиты интересов граждан, а также проверил несение службы сводными отрядами."Министр также обратил внимание руководителей на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в Россию из ДНР, ЛНР и с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что вся необходимая помощь, относящаяся к компетенции органов внутренних дел, должна быть предоставлена им своевременно. Необходимо в кратчайшие сроки оказывать содействие гражданам в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю, не допускать формализма", - рассказала Волк.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:27 21.06.2022 (обновлено: 09:54 21.06.2022)
 
Колокольцев призвал избегать формализма в оформлении документов беженцам

Глава МВД Колокольцев призвал оказывать максимальную помощь беженцам из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал внимательно относиться к беженцам, прибывающим из ДНР, ЛНР и с Украины, оказывать им максимальное содействие в оформлении документов, не допускать формализма, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, Колокольцев в ходе рабочей поездки посетил приграничные регионы, в которых сформированы сводные отряды полиции. Он дал руководящему составу территориальных подразделений поручения по различным направлениям борьбы с преступностью, охраны правопорядка и защиты интересов граждан, а также проверил несение службы сводными отрядами.
"Министр также обратил внимание руководителей на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в Россию из ДНР, ЛНР и с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что вся необходимая помощь, относящаяся к компетенции органов внутренних дел, должна быть предоставлена им своевременно. Необходимо в кратчайшие сроки оказывать содействие гражданам в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю, не допускать формализма", - рассказала Волк.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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