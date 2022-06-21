https://ria.ru/20220621/belorussiya-1796942121.html
Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год
Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год - РИА Новости, 21.06.2022
Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год
Средний чек на покупку железнодорожных билетов из России в Белоруссию за год сократился на 9—27 процентов в зависимости от направления, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:49
2022-06-21T10:49
2022-06-21T10:49
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средний чек на покупку железнодорожных билетов из России в Белоруссию за год сократился на 9—27 процентов в зависимости от направления, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Самым популярным направлением стал маршрут Москва — Минск: по нему оформляется около трети железнодорожных билетов за границу, отмечают в пресс-службе. За год стоимость проезда снизилась на 18 процентов — с 3,4 тысячи до 2,8 тысячи рублей в одну сторону.На втором месте — поезда Санкт-Петербург — Минск. Сейчас пассажиры платят около 3,3 тысяч рублей за билет, что на 27 процентов меньше, чем в 2021-м. Замыкает тройку востребованных зарубежных маршрутов направление Москва — Орша, где средний чек за год сократился на 18 процентов. Также, по словам аналитиков, заметно снизились цены на билеты из Москвы в Брест, Гомель, Могилев и из Санкт-Петербурга в Витебск.
https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, белоруссия, санкт-петербург, туристы, цены, пассажиры, брест, гомель, могилев, витебск
Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год
Туту.ру: стоимость билетов на поезда из России в Белоруссию снизилась за последний год
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средний чек на покупку железнодорожных билетов из России в Белоруссию за год сократился на 9—27 процентов в зависимости от направления, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Самым популярным направлением стал маршрут Москва — Минск: по нему оформляется около трети железнодорожных билетов за границу, отмечают в пресс-службе. За год стоимость проезда снизилась на 18 процентов — с 3,4 тысячи до 2,8 тысячи рублей в одну сторону.
На втором месте — поезда Санкт-Петербург — Минск. Сейчас пассажиры платят около 3,3 тысяч рублей за билет, что на 27 процентов меньше, чем в 2021-м. Замыкает тройку востребованных зарубежных маршрутов направление Москва — Орша, где средний чек за год сократился на 18 процентов.
Также, по словам аналитиков, заметно снизились цены на билеты из Москвы в Брест, Гомель, Могилев и из Санкт-Петербурга в Витебск.