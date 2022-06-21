https://ria.ru/20220621/belorussiya-1796942121.html

Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год

Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год - РИА Новости, 21.06.2022

Билеты на поезда из России в Белоруссию подешевели за год

Средний чек на покупку железнодорожных билетов из России в Белоруссию за год сократился на 9—27 процентов в зависимости от направления, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:49

2022-06-21T10:49

2022-06-21T10:49

туризм

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белоруссия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средний чек на покупку железнодорожных билетов из России в Белоруссию за год сократился на 9—27 процентов в зависимости от направления, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Самым популярным направлением стал маршрут Москва — Минск: по нему оформляется около трети железнодорожных билетов за границу, отмечают в пресс-службе. За год стоимость проезда снизилась на 18 процентов — с 3,4 тысячи до 2,8 тысячи рублей в одну сторону.На втором месте — поезда Санкт-Петербург — Минск. Сейчас пассажиры платят около 3,3 тысяч рублей за билет, что на 27 процентов меньше, чем в 2021-м. Замыкает тройку востребованных зарубежных маршрутов направление Москва — Орша, где средний чек за год сократился на 18 процентов. Также, по словам аналитиков, заметно снизились цены на билеты из Москвы в Брест, Гомель, Могилев и из Санкт-Петербурга в Витебск.

https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html

москва

белоруссия

санкт-петербург

брест

гомель

могилев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, белоруссия, санкт-петербург, туристы, цены, пассажиры, брест, гомель, могилев, витебск