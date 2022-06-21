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Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве

Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 21.06.2022

Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве

Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:25

2022-06-21T19:25

2022-06-21T19:48

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ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского лидера.Алиев 21-22 июня находится с госвизитом в Узбекистане. По данным пресс-службы, по итогам прошедших в ташкентской резиденции "Куксарой" плодотворных переговоров состоялась церемония подписания документов.Мирзиёев и Алиев подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, сообщает пресс-служба. Также в присутствии глав государств подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. "Это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.Данные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html

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в мире, узбекистан, азербайджан