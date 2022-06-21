Рейтинг@Mail.ru
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/baku-1797146383.html
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 21.06.2022
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве
Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:25
2022-06-21T19:48
в мире
узбекистан
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797150059_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_d0c12e346914845c9e1039d1535bd15e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского лидера.Алиев 21-22 июня находится с госвизитом в Узбекистане. По данным пресс-службы, по итогам прошедших в ташкентской резиденции "Куксарой" плодотворных переговоров состоялась церемония подписания документов.Мирзиёев и Алиев подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, сообщает пресс-служба. Также в присутствии глав государств подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. "Это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.Данные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html
https://ria.ru/20220612/aliev-1794879876.html
узбекистан
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797150059_25:0:1161:852_1920x0_80_0_0_7c7076b9b8f4c7782d2dab5b65c75d0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, азербайджан
19:25 21.06.2022 (обновлено: 19:48 21.06.2022)
 
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве

Ташкент и Баку договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве

© Фото с официального сайта Президента Республики УзбекистанПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
© Фото с официального сайта Президента Республики Узбекистан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского лидера.
Алиев 21-22 июня находится с госвизитом в Узбекистане. По данным пресс-службы, по итогам прошедших в ташкентской резиденции "Куксарой" плодотворных переговоров состоялась церемония подписания документов.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:13
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Мирзиёев и Алиев подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, сообщает пресс-служба. Также в присутствии глав государств подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. "Это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.
Данные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:46
Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой
 
В миреУзбекистанАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала