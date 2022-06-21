19:25 21.06.2022 (обновлено: 19:48 21.06.2022)
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом и промышленном сотрудничестве
© Фото с официального сайта Президента Республики УзбекистанПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана и Азербайджана подписали 19 документов, в том числе соглашения о военном, военно-техническом и промышленном сотрудничестве по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского лидера.
Алиев 21-22 июня находится с госвизитом в Узбекистане. По данным пресс-службы, по итогам прошедших в ташкентской резиденции "Куксарой" плодотворных переговоров состоялась церемония подписания документов.
Мирзиёев и Алиев подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, сообщает пресс-служба. Также в присутствии глав государств подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. "Это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.
Данные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном, добавили в пресс-службе Мирзиеева.