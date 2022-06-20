https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796643041.html
На Тайване произошло землетрясение
На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
На Тайване произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник на северо-востоке острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T04:33
2022-06-20T04:33
2022-06-20T04:33
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ПЕКИН, 20 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник на северо-востоке острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 09.05 по местному времени (04.05 мск).Эпицентр располагался в уезде Хуалянь, который находится на восточном побережье острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.По статистике подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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в мире, хуалянь, тайвань, пекин, землетрясение
На Тайване произошло землетрясение
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла
ПЕКИН, 20 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник на северо-востоке острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 09.05 по местному времени (04.05 мск).
Эпицентр располагался в уезде Хуалянь
, который находится на восточном побережье острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.