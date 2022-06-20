https://ria.ru/20220620/zabastovka-1796873296.html

Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат

Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 20.06.2022

Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат

Судебные адвокаты Великобритании поддержали решение начать забастовку на следующей неделе, требуя повышения заработной платы, сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:51

2022-06-20T19:51

2022-06-20T19:53

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Судебные адвокаты Великобритании поддержали решение начать забастовку на следующей неделе, требуя повышения заработной платы, сообщила в понедельник газета Guardian.Около 81,5% из более 2000 членов этого объединения поддержали забастовку, которая продлится четыре недели. Первые выступления начнутся 27 и 28 июня, и с каждой неделей забастовочных дней будет становиться все больше, пока на неделе с 18 по 22 июля все пять дней не будут выделены под забастовку, пишет Guardian.Как ожидается, адвокаты будут протестовать возле зданий судов, включая центральный уголовный суд в Лондоне, а также суды в Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Манчестере и Лидсе, говорится в статье.Как отмечает газета, причиной для выступлений стал вопрос финансирования правовой помощи. Несмотря на то что ранее правительство объявило о возможном принятии мер и повышении заработной платы после проведения независимой проверки, юристы заявили, что повышение зарплаты должно произойти немедленно. По данным CBA, за последние 20 лет заработная плата обесценилась почти на 30%, пишет Guardian.В ближайшее время в Великобритании начнется ряд забастовок на фоне рекордной инфляции. В частности, на этой неделе пройдет крупнейшая с 1989 года забастовка на железной дороге. Около 40000 сотрудников крупнейшей железнодорожной компании Network Rail и еще 13 компаний выйдут на протест.Сегодня также стало известно, что более 450 тысяч учителей могут присоединиться к забастовке, если министр образования Надхим Захави не объявит в среду о значительном повышении заработной платы. На забастовку могут также выйти сотрудники здравоохранения, почтальоны и мусорщики.

https://ria.ru/20220611/toplivo-1794801156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания, лондон, бирмингем