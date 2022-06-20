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Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 20.06.2022
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Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат
Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 20.06.2022
Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат
Судебные адвокаты Великобритании поддержали решение начать забастовку на следующей неделе, требуя повышения заработной платы, сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:51
2022-06-20T19:53
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Судебные адвокаты Великобритании поддержали решение начать забастовку на следующей неделе, требуя повышения заработной платы, сообщила в понедельник газета Guardian.Около 81,5% из более 2000 членов этого объединения поддержали забастовку, которая продлится четыре недели. Первые выступления начнутся 27 и 28 июня, и с каждой неделей забастовочных дней будет становиться все больше, пока на неделе с 18 по 22 июля все пять дней не будут выделены под забастовку, пишет Guardian.Как ожидается, адвокаты будут протестовать возле зданий судов, включая центральный уголовный суд в Лондоне, а также суды в Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Манчестере и Лидсе, говорится в статье.Как отмечает газета, причиной для выступлений стал вопрос финансирования правовой помощи. Несмотря на то что ранее правительство объявило о возможном принятии мер и повышении заработной платы после проведения независимой проверки, юристы заявили, что повышение зарплаты должно произойти немедленно. По данным CBA, за последние 20 лет заработная плата обесценилась почти на 30%, пишет Guardian.В ближайшее время в Великобритании начнется ряд забастовок на фоне рекордной инфляции. В частности, на этой неделе пройдет крупнейшая с 1989 года забастовка на железной дороге. Около 40000 сотрудников крупнейшей железнодорожной компании Network Rail и еще 13 компаний выйдут на протест.Сегодня также стало известно, что более 450 тысяч учителей могут присоединиться к забастовке, если министр образования Надхим Захави не объявит в среду о значительном повышении заработной платы. На забастовку могут также выйти сотрудники здравоохранения, почтальоны и мусорщики.
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в мире, великобритания, лондон, бирмингем
19:51 20.06.2022 (обновлено: 19:53 20.06.2022)
 
Британские адвокаты начнут забастовку из-за низких зарплат

Guardian: британские адвокаты решили начать забастовку, они потребуют повышения зарплат

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Судебные адвокаты Великобритании поддержали решение начать забастовку на следующей неделе, требуя повышения заработной платы, сообщила в понедельник газета Guardian.
"Эта необычайная приверженность демократическому процессу отображает признание среди адвокатов по уголовным делам на всех уровнях подведомственных округов того, что на кону стоит выживание профессии адвоката по уголовным делам и системы правосудия в уголовных делах, которая так серьезно зависит от их труда", - цитирует издание королевских адвокатов Джо Сидху и Кирсти Браймлоу из Ассоциации адвокатов по уголовным делам (CBA).
Около 81,5% из более 2000 членов этого объединения поддержали забастовку, которая продлится четыре недели. Первые выступления начнутся 27 и 28 июня, и с каждой неделей забастовочных дней будет становиться все больше, пока на неделе с 18 по 22 июля все пять дней не будут выделены под забастовку, пишет Guardian.
Как ожидается, адвокаты будут протестовать возле зданий судов, включая центральный уголовный суд в Лондоне, а также суды в Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Манчестере и Лидсе, говорится в статье.
Как отмечает газета, причиной для выступлений стал вопрос финансирования правовой помощи. Несмотря на то что ранее правительство объявило о возможном принятии мер и повышении заработной платы после проведения независимой проверки, юристы заявили, что повышение зарплаты должно произойти немедленно. По данным CBA, за последние 20 лет заработная плата обесценилась почти на 30%, пишет Guardian.
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В ближайшее время в Великобритании начнется ряд забастовок на фоне рекордной инфляции. В частности, на этой неделе пройдет крупнейшая с 1989 года забастовка на железной дороге. Около 40000 сотрудников крупнейшей железнодорожной компании Network Rail и еще 13 компаний выйдут на протест.
Сегодня также стало известно, что более 450 тысяч учителей могут присоединиться к забастовке, если министр образования Надхим Захави не объявит в среду о значительном повышении заработной платы. На забастовку могут также выйти сотрудники здравоохранения, почтальоны и мусорщики.
 
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