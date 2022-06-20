https://ria.ru/20220620/udmurtiya-1796822142.html

Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей

Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2022

Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей

Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:39

2022-06-20T17:39

2022-06-20T17:39

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

александр бречалов

ижевск

петербургский международный экономический форум (фонд)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 20 июн – РИА Новости. Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Бречалов.Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что на форуме делегация от республики провела больше 20 встреч, заключила 10 соглашений и один меморандум."В части соглашений мы опирались, конечно же, на экономический эффект, но не менее важная составляющая – улучшение качества жизни людей. Как итог – больше 20 миллиардов рублей инвестиций в рамках 10 соглашений, порядка 500 новых рабочих мест", - написал глава региона.По данным Бречалова, республика вместе с "Т Плюс" будет модернизировать изношенные магистральные теплосети Ижевска, со Сбером и инвестором компанией "Удан" реализуют проект по строительству теплиц для саженцев хвойных деревьев с инвестициями более 900 миллионов рублей, а с "Русклиматом" построят технопарк для производства климатотехники за 1,5 миллиарда рублей.Он отметил, что ПМЭФ – это концентрация встреч, соглашений и идей. "Как главу предпринимательского региона меня радует то внимание, которое президент РФ Владимир Путин уделил развитию бизнеса. И скажу, что Удмуртия в тренде озвученных инициатив. Владимир Владимирович предложил запустить промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Такой инструмент для работы с инвесторами мы разработали в прошлом году для резидентов индустриального парка "Ижевск" и представили его на форуме "Сделано в Удмуртии". Наша ставка – 7,5%. Мы снизим её до 5%, как только будут озвучены механизмы финансирования", - рассказал Александр Бречалов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1796247945.html

https://ria.ru/20220616/pitomnik-1795942256.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр бречалов, ижевск, петербургский международный экономический форум (фонд), удмуртская республика (удмуртия)