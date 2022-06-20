Рейтинг@Mail.ru
Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/udmurtiya-1796822142.html
Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей
Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2022
Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей
Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:39
2022-06-20T17:39
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
александр бречалов
ижевск
петербургский международный экономический форум (фонд)
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 20 июн – РИА Новости. Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Бречалов.Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что на форуме делегация от республики провела больше 20 встреч, заключила 10 соглашений и один меморандум."В части соглашений мы опирались, конечно же, на экономический эффект, но не менее важная составляющая – улучшение качества жизни людей. Как итог – больше 20 миллиардов рублей инвестиций в рамках 10 соглашений, порядка 500 новых рабочих мест", - написал глава региона.По данным Бречалова, республика вместе с "Т Плюс" будет модернизировать изношенные магистральные теплосети Ижевска, со Сбером и инвестором компанией "Удан" реализуют проект по строительству теплиц для саженцев хвойных деревьев с инвестициями более 900 миллионов рублей, а с "Русклиматом" построят технопарк для производства климатотехники за 1,5 миллиарда рублей.Он отметил, что ПМЭФ – это концентрация встреч, соглашений и идей. "Как главу предпринимательского региона меня радует то внимание, которое президент РФ Владимир Путин уделил развитию бизнеса. И скажу, что Удмуртия в тренде озвученных инициатив. Владимир Владимирович предложил запустить промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Такой инструмент для работы с инвесторами мы разработали в прошлом году для резидентов индустриального парка "Ижевск" и представили его на форуме "Сделано в Удмуртии". Наша ставка – 7,5%. Мы снизим её до 5%, как только будут озвучены механизмы финансирования", - рассказал Александр Бречалов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1796247945.html
https://ria.ru/20220616/pitomnik-1795942256.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр бречалов, ижевск, петербургский международный экономический форум (фонд), удмуртская республика (удмуртия)
17:39 20.06.2022
 
Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей

Бречалов: Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 20 июн – РИА Новости. Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Бречалов.
Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что на форуме делегация от республики провела больше 20 встреч, заключила 10 соглашений и один меморандум.
Вид на реку Кама и город Сарапул - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:37Удмуртская Республика
Удмуртия и "Русклимат" построят промышленный технопарк в Сарапуле
"В части соглашений мы опирались, конечно же, на экономический эффект, но не менее важная составляющая – улучшение качества жизни людей. Как итог – больше 20 миллиардов рублей инвестиций в рамках 10 соглашений, порядка 500 новых рабочих мест", - написал глава региона.
По данным Бречалова, республика вместе с "Т Плюс" будет модернизировать изношенные магистральные теплосети Ижевска, со Сбером и инвестором компанией "Удан" реализуют проект по строительству теплиц для саженцев хвойных деревьев с инвестициями более 900 миллионов рублей, а с "Русклиматом" построят технопарк для производства климатотехники за 1,5 миллиарда рублей.
Он отметил, что ПМЭФ – это концентрация встреч, соглашений и идей. "Как главу предпринимательского региона меня радует то внимание, которое президент РФ Владимир Путин уделил развитию бизнеса. И скажу, что Удмуртия в тренде озвученных инициатив. Владимир Владимирович предложил запустить промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Такой инструмент для работы с инвесторами мы разработали в прошлом году для резидентов индустриального парка "Ижевск" и представили его на форуме "Сделано в Удмуртии". Наша ставка – 7,5%. Мы снизим её до 5%, как только будут озвучены механизмы финансирования", - рассказал Александр Бречалов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сосны - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 22:33Удмуртская Республика
Удмуртия и Сбербанк на ПМЭФ договорились построить хвойный питомник
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАлександр БречаловИжевскПетербургский международный экономический форум (фонд)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала