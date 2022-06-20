Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей
Бречалов: Удмуртия на ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 20 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022. Архивное фото
УФА, 20 июн – РИА Новости. Делегация Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения с объемом инвестиций в размере 20 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Бречалов.
Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что на форуме делегация от республики провела больше 20 встреч, заключила 10 соглашений и один меморандум.
"В части соглашений мы опирались, конечно же, на экономический эффект, но не менее важная составляющая – улучшение качества жизни людей. Как итог – больше 20 миллиардов рублей инвестиций в рамках 10 соглашений, порядка 500 новых рабочих мест", - написал глава региона.
По данным Бречалова, республика вместе с "Т Плюс" будет модернизировать изношенные магистральные теплосети Ижевска, со Сбером и инвестором компанией "Удан" реализуют проект по строительству теплиц для саженцев хвойных деревьев с инвестициями более 900 миллионов рублей, а с "Русклиматом" построят технопарк для производства климатотехники за 1,5 миллиарда рублей.
Он отметил, что ПМЭФ – это концентрация встреч, соглашений и идей. "Как главу предпринимательского региона меня радует то внимание, которое президент РФ Владимир Путин уделил развитию бизнеса. И скажу, что Удмуртия в тренде озвученных инициатив. Владимир Владимирович предложил запустить промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Такой инструмент для работы с инвесторами мы разработали в прошлом году для резидентов индустриального парка "Ижевск" и представили его на форуме "Сделано в Удмуртии". Наша ставка – 7,5%. Мы снизим её до 5%, как только будут озвучены механизмы финансирования", - рассказал Александр Бречалов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.