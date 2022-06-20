https://ria.ru/20220620/svetlodarsk-1796746177.html

Пушилин назначил главу администрации Светлодарска

Пушилин назначил главу администрации Светлодарска - РИА Новости, 20.06.2022

Пушилин назначил главу администрации Светлодарска

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:49

2022-06-20T13:49

2022-06-20T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая."Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. В настоящее время она занята украинскими военными.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

светлодарск

донецкая народная республика

дебальцево

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, дебальцево, донбасс, денис пушилин