https://ria.ru/20220620/svetlodarsk-1796746177.html
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска - РИА Новости, 20.06.2022
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:49
2022-06-20T13:49
2022-06-20T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
дебальцево
донбасс
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая."Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. В настоящее время она занята украинскими военными.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
светлодарск
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, дебальцево, донбасс, денис пушилин
13:49 20.06.2022 (обновлено: 13:50 20.06.2022)
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска
Пушилин назначил Максима Козловского главой администрации отбитого у ВСУ Светлодарска