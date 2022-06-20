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Пушилин назначил главу администрации Светлодарска - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/svetlodarsk-1796746177.html
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска - РИА Новости, 20.06.2022
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:49
2022-06-20T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
дебальцево
донбасс
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая."Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. В настоящее время она занята украинскими военными.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
светлодарск
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, дебальцево, донбасс, денис пушилин
13:49 20.06.2022 (обновлено: 13:50 20.06.2022)
 
Пушилин назначил главу администрации Светлодарска

Пушилин назначил Максима Козловского главой администрации отбитого у ВСУ Светлодарска

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсвобожденный город Светлодарск
Освобожденный город Светлодарск - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Максима Козловского главой администрации города Светлодарск, который был отбит у украинских войск 24 мая.
"Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. В настоящее время она занята украинскими военными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоДонбассДенис Пушилин
 
 
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