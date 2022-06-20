https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html
Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов
Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов - РИА Новости, 20.06.2022
Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов
Политолог Екатерина Шульман* получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, сказано в решении... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:07
2022-06-20T10:07
2022-06-20T10:18
общество
россия
юрий дудь
екатерина шульман
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, сказано в решении Замоскворецкого суда столицы.Ранее суд отклонил иск Шульман*, просившей исключить ее из реестра иноагентов.В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги. А также несколько российских юрлиц, которые, в свою очередь, сами являются "получателями иностранного финансирования".Суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в соцсетях.Политолог настаивала, что прямой связи между иностранным финансированием и выступлениями в СМИ нет, сказано в материалах дела. Но такой связи и не нужно, пояснил суд."Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - сказано в решении.По мнению суда, у статуса иноагента нет негативного подтекста, он не нарушает права истца, не ограничивает участие в выборах."Указанное распоряжение не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в праве на свободу выражения мнения", - отметил суд.Министерство юстиции России 15 апреля включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, карикатуриста Сергея Елкина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, юрий дудь, екатерина шульман
10:07 20.06.2022 (обновлено: 10:18 20.06.2022)
Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов
Суд: Шульман получала финансирование из-за рубежа и от организаций с иностранным капиталом
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, сказано в решении Замоскворецкого суда столицы.
Ранее суд отклонил иск Шульман
*, просившей исключить ее из реестра иноагентов.
В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги. А также несколько российских юрлиц, которые, в свою очередь, сами являются "получателями иностранного финансирования".
Суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в соцсетях.
Политолог настаивала, что прямой связи между иностранным финансированием и выступлениями в СМИ нет, сказано в материалах дела. Но такой связи и не нужно, пояснил суд.
"Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - сказано в решении.
По мнению суда, у статуса иноагента нет негативного подтекста, он не нарушает права истца, не ограничивает участие в выборах.
"Указанное распоряжение не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в праве на свободу выражения мнения", - отметил суд.
Министерство юстиции России
15 апреля включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, карикатуриста Сергея Елкина*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента