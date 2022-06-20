https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html

Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов

Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов - РИА Новости, 20.06.2022

Суд объяснил, почему не исключил Шульман* из списка иноагентов

Политолог Екатерина Шульман* получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, сказано в решении... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:07

2022-06-20T10:07

2022-06-20T10:18

общество

россия

юрий дудь

екатерина шульман

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, сказано в решении Замоскворецкого суда столицы.Ранее суд отклонил иск Шульман*, просившей исключить ее из реестра иноагентов.В решении суда перечислены 12 иностранных организаций и людей, переводивших деньги политологу, в том числе Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги. А также несколько российских юрлиц, которые, в свою очередь, сами являются "получателями иностранного финансирования".Суд установил, что Шульман* участвовала в создании материалов для СМИ-иноагентов, публиковала там свои статьи и распространяла их материалы в соцсетях.Политолог настаивала, что прямой связи между иностранным финансированием и выступлениями в СМИ нет, сказано в материалах дела. Но такой связи и не нужно, пояснил суд."Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - сказано в решении.По мнению суда, у статуса иноагента нет негативного подтекста, он не нарушает права истца, не ограничивает участие в выборах."Указанное распоряжение не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в праве на свободу выражения мнения", - отметил суд.Министерство юстиции России 15 апреля включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, карикатуриста Сергея Елкина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, юрий дудь, екатерина шульман