https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796738731.html

В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью

В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью - РИА Новости, 20.06.2022

В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью

Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:26

2022-06-20T13:26

2022-06-20T13:27

экономика

санкции в отношении россии

евросоюз

севастополь

республика крым

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, севастополь, республика крым, санкции