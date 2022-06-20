Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796738731.html
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью - РИА Новости, 20.06.2022
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью
Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:26
2022-06-20T13:27
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
севастополь
республика крым
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788117093_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_da6b17c2d9b9f6213bc169e159536453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788117093_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_0f4dd1c15e8ee2f88712bb1e20242125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, севастополь, республика крым, санкции
13:26 20.06.2022 (обновлено: 13:27 20.06.2022)
 
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью

Депутат Госдумы Черняк назвал продление санкций ЕС против Крыма еще на год глупостью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.
"Эти санкции – очередная глупость. Они уже даже не вызывают ни смеха, ни улыбки... Пусть в ЕС продолжают раздувать щеки. Санкции на развитие полуострова не влияли и не будут влиять. Крым уже более восьми лет живет под санкциями и на них вообще не обращает внимание", - сказал РИА Новости Черняк.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 19:40Специальная военная операция на Украине
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзСевастопольРеспублика КрымСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала