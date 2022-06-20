13:26 20.06.2022 (обновлено: 13:27 20.06.2022)
В Госдуме назвали продление санкций ЕС против Крыма глупостью
Депутат Госдумы Черняк назвал продление санкций ЕС против Крыма еще на год глупостью
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС в отношении Крыма - очередная глупость, на развитие полуострова они не влияли и влиять не будут, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.
"Эти санкции – очередная глупость. Они уже даже не вызывают ни смеха, ни улыбки... Пусть в ЕС продолжают раздувать щеки. Санкции на развитие полуострова не влияли и не будут влиять. Крым уже более восьми лет живет под санкциями и на них вообще не обращает внимание", - сказал РИА Новости Черняк.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".