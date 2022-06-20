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В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/pozhar-1796734997.html
В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела
В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела - РИА Новости, 20.06.2022
В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела
Украинские войска с утра наносят удары по Донецку, в микрорайоне Азотный возник сильный пожар, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:13
2022-06-20T14:09
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска с утра наносят удары по Донецку, в микрорайоне Азотный возник сильный пожар, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."Донецк вновь под обстрелами. Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный", — говорится в публикации.По информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ уже выпустили по городу около 90 снарядов калибра 155 миллиметров, примерно два десятка 122-миллиметровых снарядов, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия передали Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют такие боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них территорию ДНР, гибнут мирные жители. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под калибр 155 миллиметров.Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
13:13 20.06.2022 (обновлено: 14:09 20.06.2022)
 
В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный из-за обстрела

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Куйбышевского района Донецка
Обстрел Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Куйбышевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска с утра наносят удары по Донецку, в микрорайоне Азотный возник сильный пожар, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
"Донецк вновь под обстрелами. Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный", — говорится в публикации.
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По информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ уже выпустили по городу около 90 снарядов калибра 155 миллиметров, примерно два десятка 122-миллиметровых снарядов, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия передали Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют такие боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них территорию ДНР, гибнут мирные жители. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под калибр 155 миллиметров.
Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Последствия обстрела выставочного центра Эксподонбасс в Донецке
19 июня, 17:39Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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