13:13 20.06.2022 (обновлено: 14:09 20.06.2022)
В донецком микрорайоне Азотный возник сильный пожар после обстрела
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный из-за обстрела
Обстрел Куйбышевского района Донецка
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска с утра наносят удары по Донецку, в микрорайоне Азотный возник сильный пожар, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
"Донецк вновь под обстрелами. Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный", — говорится в публикации.
По информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ уже выпустили по городу около 90 снарядов калибра 155 миллиметров, примерно два десятка 122-миллиметровых снарядов, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия передали Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют такие боеприпасы. ВСУ регулярно обстреливают из них территорию ДНР, гибнут мирные жители. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под калибр 155 миллиметров.
Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.