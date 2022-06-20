Рейтинг@Mail.ru
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/pozhar-1796734327.html
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.06.2022
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в Якутии превысила 24,5 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут более 500 человек, сообщил первый... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:12
2022-06-20T13:12
происшествия
айсен николаев
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744127213_121:136:1159:720_1920x0_80_0_0_7efff862a29da538f61f09cc8f85ff66.jpg
ЯКУТСК, 20 июн – РИА Новости. Площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в Якутии превысила 24,5 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут более 500 человек, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.По его словам, за последние сутки удалось ликвидировать 6 природных пожаров на общей площади 2033 гектара, на землях иных категорий ликвидированы два очага площадью 9616 гектаров."С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 116 пожаров на площади 24532,1 гектара и 17 пожаров на землях иных категорий. За аналогичный период прошлого года пожаров было 230. За сутки обнаружено 17 лесных пожаров на территории 747 гектаров. Всего на территории республики действует 25 лесных пожаров на общей площади 15,927 гектара", - сказал Садовников.Он добавил, что вылеты самолетов-зондировщиков приостановлены до начала июля. На данный момент в Якутии тушат 15 пожаров на общей площади 6726 гектаров, из них локализованы два очага.В тушении пожаров принимают участие 597 человек, из них 450 человек - сотрудники Авиалесоохраны.Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал РИА Новости, что площадь пожаров в Якутии в этом году в десятки раз меньше, чем в прошлом.
https://ria.ru/20220618/pozhary-1796373574.html
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795682550.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744127213_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_58567860be865b96b3192bbac228fb43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
13:12 20.06.2022
 
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров

В Якутии за сутки удалось ликвидировать шесть природных пожаров на площади 2033 гектара

© Фото : МЧС РоссииТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : МЧС России
Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 июн – РИА Новости. Площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в Якутии превысила 24,5 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут более 500 человек, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.
По его словам, за последние сутки удалось ликвидировать 6 природных пожаров на общей площади 2033 гектара, на землях иных категорий ликвидированы два очага площадью 9616 гектаров.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 05:04
В России за сутки потушили 38 природных пожаров
"С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 116 пожаров на площади 24532,1 гектара и 17 пожаров на землях иных категорий. За аналогичный период прошлого года пожаров было 230. За сутки обнаружено 17 лесных пожаров на территории 747 гектаров. Всего на территории республики действует 25 лесных пожаров на общей площади 15,927 гектара", - сказал Садовников.
Он добавил, что вылеты самолетов-зондировщиков приостановлены до начала июля. На данный момент в Якутии тушат 15 пожаров на общей площади 6726 гектаров, из них локализованы два очага.
В тушении пожаров принимают участие 597 человек, из них 450 человек - сотрудники Авиалесоохраны.
Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал РИА Новости, что площадь пожаров в Якутии в этом году в десятки раз меньше, чем в прошлом.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 11:22
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
 
ПроисшествияАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала