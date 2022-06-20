https://ria.ru/20220620/pozhar-1796734327.html

В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров

В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.06.2022

В Якутии площадь лесных пожаров превысила 24,5 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в Якутии превысила 24,5 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут более 500 человек, сообщил первый... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:12

2022-06-20T13:12

2022-06-20T13:12

происшествия

айсен николаев

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 20 июн – РИА Новости. Площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в Якутии превысила 24,5 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут более 500 человек, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.По его словам, за последние сутки удалось ликвидировать 6 природных пожаров на общей площади 2033 гектара, на землях иных категорий ликвидированы два очага площадью 9616 гектаров."С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 116 пожаров на площади 24532,1 гектара и 17 пожаров на землях иных категорий. За аналогичный период прошлого года пожаров было 230. За сутки обнаружено 17 лесных пожаров на территории 747 гектаров. Всего на территории республики действует 25 лесных пожаров на общей площади 15,927 гектара", - сказал Садовников.Он добавил, что вылеты самолетов-зондировщиков приостановлены до начала июля. На данный момент в Якутии тушат 15 пожаров на общей площади 6726 гектаров, из них локализованы два очага.В тушении пожаров принимают участие 597 человек, из них 450 человек - сотрудники Авиалесоохраны.Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал РИА Новости, что площадь пожаров в Якутии в этом году в десятки раз меньше, чем в прошлом.

https://ria.ru/20220618/pozhary-1796373574.html

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795682550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии