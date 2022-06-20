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Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/popasnaya-1796703270.html
Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная
Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная
Украинские военные продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии город Попасная в ЛНР несмотря на то, что застройка уничтожена практически полностью,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:05
2022-06-20T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
украина
вооруженные силы украины
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Украинские военные продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии город Попасная в ЛНР несмотря на то, что застройка уничтожена практически полностью, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент агентства побывал в освобожденной Попасной. В городе практически не осталось целых зданий: все постройки уничтожены или серьезно повреждены обстрелами. Над городом постоянно находятся украинские беспилотники, которые корректируют огонь противника.
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попасная
украина
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4.7
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"От помощи до помощи" – жители Попасной о жизни в подвалах
"От помощи до помощи" – жители Попасной о жизни в подвалах
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в мире, попасная, украина, вооруженные силы украины, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:05 20.06.2022 (обновлено: 15:17 20.06.2022)
 
Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная

ВСУ не прекращают интенсивые обстрелы города Попасная, перешедшего под контроль ЛНР

Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Украинские военные продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии город Попасная в ЛНР несмотря на то, что застройка уничтожена практически полностью, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент агентства побывал в освобожденной Попасной. В городе практически не осталось целых зданий: все постройки уничтожены или серьезно повреждены обстрелами. Над городом постоянно находятся украинские беспилотники, которые корректируют огонь противника.
Три месяца находился в подвале – житель ЛНР, пострадавший от украинских военных - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 10:55Специальная военная операция на Украине
Следователю пришлось успокаивать жителя Попасной, потерявшего пять домов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяУкраинаВооруженные силы УкраиныЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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