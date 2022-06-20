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Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная

Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска не прекращают обстреливать разрушенный город Попасная

Украинские военные продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии город Попасная в ЛНР несмотря на то, что застройка уничтожена практически полностью,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:05

2022-06-20T12:05

2022-06-20T15:17

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Украинские военные продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии город Попасная в ЛНР несмотря на то, что застройка уничтожена практически полностью, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент агентства побывал в освобожденной Попасной. В городе практически не осталось целых зданий: все постройки уничтожены или серьезно повреждены обстрелами. Над городом постоянно находятся украинские беспилотники, которые корректируют огонь противника.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796531317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"От помощи до помощи" – жители Попасной о жизни в подвалах "От помощи до помощи" – жители Попасной о жизни в подвалах 2022-06-20T12:05 true PT3M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, попасная, украина, вооруженные силы украины, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс