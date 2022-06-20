https://ria.ru/20220620/ploschadki-1796727378.html

Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы

Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы - РИА Новости, 20.06.2022

Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы

Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы в Щукинском парке и Всехсвятской роще, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:50

2022-06-20T12:50

2022-06-20T12:50

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы в Щукинском парке и Всехсвятской роще, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что игровые зоны будут сделаны небольшими и рассредоточенными по парку, чтобы не навредить деревьям. Кроме того, будет уложено травмобезопасное покрытие из каучуковой крошки, которое защитит детей от ссадин и ушибов. Также будут установлены игровые комплексы, горки, качели, карусели, полосы препятствий, батуты и песочницы. Цвет оборудования будет подобран так, чтобы площадки гармонировали с окружающим природным ландшафтом.Специалисты уже приступили к монтажу оборудования на 14 детских площадках, скоро начнутся работы еще на пяти. Завершить работы планируется в конце третьего квартала этого года.

https://ria.ru/20220614/ploschadka-1795860759.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество