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Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы - РИА Новости, 20.06.2022
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Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы
Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы - РИА Новости, 20.06.2022
Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы
Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы в Щукинском парке и Всехсвятской роще, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:50
2022-06-20T12:50
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы в Щукинском парке и Всехсвятской роще, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что игровые зоны будут сделаны небольшими и рассредоточенными по парку, чтобы не навредить деревьям. Кроме того, будет уложено травмобезопасное покрытие из каучуковой крошки, которое защитит детей от ссадин и ушибов. Также будут установлены игровые комплексы, горки, качели, карусели, полосы препятствий, батуты и песочницы. Цвет оборудования будет подобран так, чтобы площадки гармонировали с окружающим природным ландшафтом.Специалисты уже приступили к монтажу оборудования на 14 детских площадках, скоро начнутся работы еще на пяти. Завершить работы планируется в конце третьего квартала этого года.
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городское хозяйство москвы, общество
12:50 20.06.2022
 

Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыНовые детские площадки появятся на северо-западе Москвы
Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые детские площадки появятся на северо-западе Москвы в Щукинском парке и Всехсвятской роще, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Новые детские площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Обустроим или реконструируем 19 детских площадок для ребят разных возрастов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что игровые зоны будут сделаны небольшими и рассредоточенными по парку, чтобы не навредить деревьям. Кроме того, будет уложено травмобезопасное покрытие из каучуковой крошки, которое защитит детей от ссадин и ушибов. Также будут установлены игровые комплексы, горки, качели, карусели, полосы препятствий, батуты и песочницы. Цвет оборудования будет подобран так, чтобы площадки гармонировали с окружающим природным ландшафтом.
Специалисты уже приступили к монтажу оборудования на 14 детских площадках, скоро начнутся работы еще на пяти. Завершить работы планируется в конце третьего квартала этого года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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