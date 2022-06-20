https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html

Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP

Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP - РИА Новости, 20.06.2022

Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP

Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:34

2022-06-20T02:34

2022-06-20T04:47

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

германия

украина

россия

нато

франция

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.По его мнению, об свидетельствуют "тайные переговоры", которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой.Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву."Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике", — подчеркнул автор статьи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/frg-1796521791.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

германия

украина

россия

франция

литва

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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, германия, украина, россия, нато, франция, литва