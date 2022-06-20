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Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP - РИА Новости, 20.06.2022
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Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP
Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP - РИА Новости, 20.06.2022
Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP
Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:34
2022-06-20T04:47
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
германия
украина
россия
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.По его мнению, об свидетельствуют "тайные переговоры", которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой.Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву."Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике", — подчеркнул автор статьи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220619/frg-1796521791.html
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, германия, украина, россия, нато, франция, литва
02:34 20.06.2022 (обновлено: 04:47 20.06.2022)
 
Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP

FP: ФРГ ведет тайные переговоры и готова перестать помогать Киеву, чтобы не унижать Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По его мнению, об свидетельствуют "тайные переговоры", которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой.
"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", — рассказал Раф.
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

"Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", — отметил эксперт.

Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.
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"Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике", — подчеркнул автор статьи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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