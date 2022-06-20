https://ria.ru/20220620/osventsim-1796694468.html

Польша выступила против вооруженной охраны израильтян в музее Освенцима

Польша выступила против вооруженной охраны израильтян в музее Освенцима - РИА Новости, 20.06.2022

Польша выступила против вооруженной охраны израильтян в музее Освенцима

Польша выступает против того, чтобы экскурсии израильской молодежи в музей Освенцима сопровождала вооруженная охрана, заявил заместитель министра иностранных... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:45

2022-06-20T11:45

2022-06-20T11:49

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ВАРШАВА, 20 июн – РИА Новости. Польша выступает против того, чтобы экскурсии израильской молодежи в музей Освенцима сопровождала вооруженная охрана, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее в музее на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, расположенного на окраине польского города Освенцим, часто организовывали экскурсии для израильской молодежи. Каждую группу сопровождали вооруженные охранники из Израиля."Эти экскурсии были приостановлены в период пандемии. На данном этапе они не были возобновлены. Мы считаем, что это должно быть урегулировано в договоре между Польшей и Израилем. Первым элементом является присутствие на каждой экскурсии офицера с огнестрельным оружием, с боевыми боеприпасами, который, якобы, должен охранять группу от опасностей, грозящих им в Польше", - сказал Пшидач.Он считает, что Польша достаточно безопасная страна и нет необходимости охранять каждую израильскую экскурсию в Освенцим. "Это, конечно, в каких-то конкретных случаях быть может объяснимо, но Польша не является настолько опасной страной, что каждую группу должен охранять офицер с оружием. Мы считаем, что это надо урегулировать цивилизованным образом, в каких конкретно случаях такое согласие будет дано", - сказал замминистра."С другой стороны, мы считаем, что среди израильской молодежи создается мнение о Польше как о небезопасной стране, даже появляются голоса, что это антисемитская страна. Мы хотели бы, чтобы израильская молодежь также имела возможность контакта с польской молодежью. Чтобы они познакомились с польской молодежью, увидели, как они относятся к польско-еврейской истории", - добавил он.Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20211006/osventsim-1753263667.html

https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, освенцим, израиль, мид польши