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В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796806681.html
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие - РИА Новости, 20.06.2022
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие
Европа, США и Великобритания поставляют на Украину высокоточное вооружение, для того, чтобы поражать объекты на территории России, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:44
2022-06-20T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
сша
украина
россия
госдума рф
виктор водолацкий
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Европа, США и Великобритания поставляют на Украину высокоточное вооружение, для того, чтобы поражать объекты на территории России, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."Сегодня лидеры европейских стран, США и Англия поставляют специальное оружие, теперь уже высокоточное и с высокой дальностью поражения только лишь для того, чтобы оно стреляло, в том числе, по объектам в Российской Федерации, это уже факт", - сказал он.Он отметил, что необходимо принять меры по отношению к тем, кто убивает мирных граждан в Донецке, Луганске и на территории России. "Мы должны принять меры и уничтожить этих… которые убивают мирных граждан в Донецке, в Луганске, на территории Российской Федерации уже", - добавил он.
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в мире, евросоюз, сша, украина, россия, госдума рф, виктор водолацкий, ситуация в днр и лнр
16:44 20.06.2022
 
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие

Водолацкий: Европа дает Украине высокоточное оружие, чтобы поражать объекты в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Виктор Водолацкий
Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Европа, США и Великобритания поставляют на Украину высокоточное вооружение, для того, чтобы поражать объекты на территории России, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Сегодня лидеры европейских стран, США и Англия поставляют специальное оружие, теперь уже высокоточное и с высокой дальностью поражения только лишь для того, чтобы оно стреляло, в том числе, по объектам в Российской Федерации, это уже факт", - сказал он.
Он отметил, что необходимо принять меры по отношению к тем, кто убивает мирных граждан в Донецке, Луганске и на территории России. "Мы должны принять меры и уничтожить этих… которые убивают мирных граждан в Донецке, в Луганске, на территории Российской Федерации уже", - добавил он.
Бойцы Правого сектора, радикальной националистической организации, запрещенной в РФ под украинским флагом. - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Западные СМИ: как они молчали и как писали об украинском нацизмеЗападные СМИ в течение восьми лет донбасской войны в целом занимали проукраинскую позицию. Однако были журналисты, которые открыто говорили о колоссальном распространении неонацизма в стране, геноциде мирного населения, о том, как украинская армия убивает стариков, женщин и детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзСШАУкраинаРоссияГосдума РФВиктор ВодолацкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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