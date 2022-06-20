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В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие - РИА Новости, 20.06.2022
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие
Европа, США и Великобритания поставляют на Украину высокоточное вооружение, для того, чтобы поражать объекты на территории России, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:44
2022-06-20T16:44
2022-06-20T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
сша
украина
россия
госдума рф
виктор водолацкий
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Европа, США и Великобритания поставляют на Украину высокоточное вооружение, для того, чтобы поражать объекты на территории России, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."Сегодня лидеры европейских стран, США и Англия поставляют специальное оружие, теперь уже высокоточное и с высокой дальностью поражения только лишь для того, чтобы оно стреляло, в том числе, по объектам в Российской Федерации, это уже факт", - сказал он.Он отметил, что необходимо принять меры по отношению к тем, кто убивает мирных граждан в Донецке, Луганске и на территории России. "Мы должны принять меры и уничтожить этих… которые убивают мирных граждан в Донецке, в Луганске, на территории Российской Федерации уже", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, сша, украина, россия, госдума рф, виктор водолацкий, ситуация в днр и лнр
В Госдуме предположили, зачем Европа дает Украине высокоточное оружие
Водолацкий: Европа дает Украине высокоточное оружие, чтобы поражать объекты в России