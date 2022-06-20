https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html

ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста

ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста - РИА Новости, 20.06.2022

ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста

ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:41

2022-06-20T12:41

2022-06-20T12:41

происшествия

чита

забайкальский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796721529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c311018c67071bbc984e6cf76f5ab650.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств.Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сторонник организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей, задержан в Чите.В начале видео оперативники при помощи стремянки перелезают через деревянный забор, а затем под лай и скуление собак врываются в избу. Далее идут кадры задержания.Исламист признается, что хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Он показал оперативникам свои запасы, в том числе автомат "АК-103", и рассказал, что держит дома порох и магний.Также демонстрируется коллекция самодельных взрывных устройств, различных приборов, из которых он их собирал, другого огнестрельного и холодного оружия, бронежилеты и дымовые шашки.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае 2022-06-20T12:41 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)