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ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста - РИА Новости, 20.06.2022
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ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста - РИА Новости, 20.06.2022
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:41
2022-06-20T12:41
происшествия
чита
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств.Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сторонник организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей, задержан в Чите.В начале видео оперативники при помощи стремянки перелезают через деревянный забор, а затем под лай и скуление собак врываются в избу. Далее идут кадры задержания.Исламист признается, что хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Он показал оперативникам свои запасы, в том числе автомат "АК-103", и рассказал, что держит дома порох и магний.Также демонстрируется коллекция самодельных взрывных устройств, различных приборов, из которых он их собирал, другого огнестрельного и холодного оружия, бронежилеты и дымовые шашки.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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чита
забайкальский край
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Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае
ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае
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происшествия, чита, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:41 20.06.2022
 
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса читинского исламиста и его оружие и взрывчатку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств.
Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сторонник организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей, задержан в Чите.
В начале видео оперативники при помощи стремянки перелезают через деревянный забор, а затем под лай и скуление собак врываются в избу. Далее идут кадры задержания.
Исламист признается, что хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Он показал оперативникам свои запасы, в том числе автомат "АК-103", и рассказал, что держит дома порох и магний.
Также демонстрируется коллекция самодельных взрывных устройств, различных приборов, из которых он их собирал, другого огнестрельного и холодного оружия, бронежилеты и дымовые шашки.
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