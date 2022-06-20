https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста - РИА Новости, 20.06.2022
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:41
2022-06-20T12:41
2022-06-20T12:41
происшествия
чита
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств.Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сторонник организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей, задержан в Чите.В начале видео оперативники при помощи стремянки перелезают через деревянный забор, а затем под лай и скуление собак врываются в избу. Далее идут кадры задержания.Исламист признается, что хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Он показал оперативникам свои запасы, в том числе автомат "АК-103", и рассказал, что держит дома порох и магний.Также демонстрируется коллекция самодельных взрывных устройств, различных приборов, из которых он их собирал, другого огнестрельного и холодного оружия, бронежилеты и дымовые шашки.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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чита
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае
ФСБ задержала террориста, готовившего теракт в Забайкальском крае
2022-06-20T12:41
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса читинского исламиста и его оружие и взрывчатку
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и опроса задержанного в Чите исламиста, а также коллекцию его стрелкового и холодного оружия и самодельных взрывных устройств.
Ранее Центр общественных связей ФСБ
РФ сообщил, что сторонник организации "Тахрир Аш-Шам"*, планировавший в Забайкальском крае
теракт против правоохранителей, задержан в Чите
.
В начале видео оперативники при помощи стремянки перелезают через деревянный забор, а затем под лай и скуление собак врываются в избу. Далее идут кадры задержания.
Исламист признается, что хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Он показал оперативникам свои запасы, в том числе автомат "АК-103
", и рассказал, что держит дома порох и магний.
Также демонстрируется коллекция самодельных взрывных устройств, различных приборов, из которых он их собирал, другого огнестрельного и холодного оружия, бронежилеты и дымовые шашки.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России