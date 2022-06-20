https://ria.ru/20220620/obstrely-1796803020.html
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка
Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:44
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796785485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e1f4b5d5d920b85d63e5ec2a9422e5b.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, заявил депутат народного совета ДНР Андрей Баевский."Сегодня обстрелы имеют свою специфику, дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что разрывы, одиночные, в том же Куйбышевском районе, они отличаются по мощности в большую сторону. Есть, пока что это непроверенная информация, есть подозрение, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал Баевский в эфире "Первого канала", уточнив, что мощность взрыва такого снаряда будет выше, чем у "привычных" снарядов 122-мм и 155-мм.
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796774745_103:137:934:760_1920x0_80_0_0_48060259eebd19c6acb3f4cebf43fd53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, куйбышевский район, ситуация в днр и лнр
16:38 20.06.2022 (обновлено: 16:44 20.06.2022)
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка
Депутат Народного совета ДНР: обстрелы стали сильнее, предположительно, работают РСЗО США
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, заявил депутат народного совета ДНР Андрей Баевский.
"Сегодня обстрелы имеют свою специфику, дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что разрывы, одиночные, в том же Куйбышевском районе, они отличаются по мощности в большую сторону. Есть, пока что это непроверенная информация, есть подозрение, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал Баевский в эфире "Первого канала", уточнив, что мощность взрыва такого снаряда будет выше, чем у "привычных" снарядов 122-мм и 155-мм.