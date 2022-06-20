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Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка

Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка

Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:38

2022-06-20T16:38

2022-06-20T16:44

донецк (днр)

донецкая народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, заявил депутат народного совета ДНР Андрей Баевский."Сегодня обстрелы имеют свою специфику, дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что разрывы, одиночные, в том же Куйбышевском районе, они отличаются по мощности в большую сторону. Есть, пока что это непроверенная информация, есть подозрение, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал Баевский в эфире "Первого канала", уточнив, что мощность взрыва такого снаряда будет выше, чем у "привычных" снарядов 122-мм и 155-мм.

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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