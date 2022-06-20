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Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка
Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:44
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, заявил депутат народного совета ДНР Андрей Баевский."Сегодня обстрелы имеют свою специфику, дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что разрывы, одиночные, в том же Куйбышевском районе, они отличаются по мощности в большую сторону. Есть, пока что это непроверенная информация, есть подозрение, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал Баевский в эфире "Первого канала", уточнив, что мощность взрыва такого снаряда будет выше, чем у "привычных" снарядов 122-мм и 155-мм.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, куйбышевский район, ситуация в днр и лнр
16:38 20.06.2022 (обновлено: 16:44 20.06.2022)
 
Депутат Народного Совета ДНР отметил увеличение мощности обстрелов Донецка

Депутат Народного совета ДНР: обстрелы стали сильнее, предположительно, работают РСЗО США

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел центра Донецка
Обстрел центра Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел центра Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сегодняшние обстрелы Донецка отличаются большей мощностью, чем ранее, предположительно, украинская армия могла использовать американские системы залпового огня, заявил депутат народного совета ДНР Андрей Баевский.
"Сегодня обстрелы имеют свою специфику, дело в том, что уже не одно сообщение поступило о том, что разрывы, одиночные, в том же Куйбышевском районе, они отличаются по мощности в большую сторону. Есть, пока что это непроверенная информация, есть подозрение, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью", - сказал Баевский в эфире "Первого канала", уточнив, что мощность взрыва такого снаряда будет выше, чем у "привычных" снарядов 122-мм и 155-мм.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреКуйбышевский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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