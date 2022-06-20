08:00 20.06.2022 (обновлено: 17:13 20.06.2022)
"Распыляют ядовитый газ". Кто терроризирует жителей многоэтажек
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Ядовитые вещества на стенах, мусор на лестнице и даже выломанные батареи — лишь малая часть того, с чем сталкиваются соседи дебоширов. Беседы зачастую не помогают, а жалобы в полицию не всегда эффективны. О том, как решить проблему, — в материале РИА Новости.
Строго по расписанию
С сожителем Владимиром москвичка Екатерина Ощепкова разошлась два года назад. Повод — неадекватное поведение. Спорные вопросы решали через суд, который оставил ребенка матери. Но бывший не успокоился: преследовал ее, оскорблял, даже бил.
Со временем конфликт вышел за рамки семьи. Соседям особенно тревожно каждый понедельник и среду, когда Владимир имеет право видеться с дочерью.
"Два года назад напал на меня на лестничной клетке и сильно ударил по голове, — вспоминает Екатерина. — Участковый тогда сказал: "Раз свидетелей нет, то и говорить не о чем". После я установила камеры наружного наблюдения. И вот на одной из записей как-то увидела, что он что-то распыляет на этаже.
Оказалось — перцовый баллончик. Она отмывала стены и окна, но помогло не сильно: сразу начинало сильно жечь в носу, текли слезы, руки были красные, как от ожога. Один раз пришлось вызвать скорую помощь для матери, медики диагностировали отек Квинке.
Стоп-кадр видео камеры наблюдения
Стоп-кадр видео камеры наблюдения
Страдают и другие жители — уже год. "Три или четыре раза я, заходя в подъезд, сразу начинала кашлять. То же самое и в лифте. Моя квартира на другом этаже, но даже там все чувствуется", — говорит Светлана.
По свидетельствам другой соседки, Галины (имя изменено), страшнее всего, что у жидкости нет запаха. Поэтому аллергический приступ может начаться внезапно.
"В эту среду, — рассказывает она, — вышла на лестничную площадку. Там стояли две девочки у открытого окна. Спросила, что случилось. Они отвечают: "Мы выскочили из лифта, потому что там невозможно дышать". У одной все лицо красное, кашель, слезы. У меня у самой дочь аллергик и астматик. Как в лифт заходит — горло сразу словно иголками пронзает".
© Фото : предоставлено жителями подъездаПоследствия распыления газового баллончика
© Фото : предоставлено жителями подъезда
Последствия распыления газового баллончика
Куда только не обращались
По словам Ощепковой, в полицию подали уже 13 заявлений. В том числе и коллективную жалобу.
"Но на нее, как и на другие, не отреагировали. Все, что я получаю, — формальные отписки "Принято" или "Время рассмотрения увеличено", — говорит Екатерина.
Из МВД ответили лишь раз — постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. "Но я не просила никого привлекать к ответственности, тем более к уголовной, — поясняет Ощепкова. — Я лишь хотела, чтобы человека наказали за хулиганские действия". В соответствии со статьей 20.1 КоАП максимальная мера — штраф от пятисот рублей до одной тысячи или административный арест на срок до пятнадцати суток.
© Фото : предоставлено жителями подъездаПоследствия распыления
© Фото : предоставлено жителями подъезда
Последствия распыления
А участковый, уверяют жильцы, пришел лишь раз. И пообещал разобраться.
"Обращались и в районную управу — после того, как Владимир поломал батарею на лестничной клетке. С горем пополам починили. А заодно все мои данные о противоправных действиях дебошира передали напрямую начальнику районного МВД", — рассказывает Екатерина. Она надеется, что хоть это поможет решить проблему.
Обещал, но не исправился
Впрочем, даже вмешательство полиции порой ни к чему не приводит. Жители одной из многоэтажек микрорайона Павлино в подмосковной Балашихе уже много месяцев жалуются на соседа-дебошира, который в буквальном смысле превратил их жизнь в кошмар.
Полы и стены измазаны краской, на лестничной клетке едкий запах растворителя и клея. Это, по словам местных, еще "самое безобидное", а вообще они чувствуют себя "как на пороховой бочке".
"Сперва пытались как-то бороться. Соседка писала заявления в полицию — толку никакого. Жалобы передавали в участок, но никто не приезжал", — объясняет жилец дома Денис Полищук.
Ответ из районной управы
Ответ из районной управы
Однажды у него пропал велосипед. На записи камер наружного наблюдения Полищук увидел человека, очень похожего на буйного соседа. Имущество потом, правда, вернули на место, но поломанным.
Пытались поговорить и с самим дебоширом, но тот почти не бывает дома. Хотя дверь у него всегда нараспашку, замок не работает. В квартире повсюду грязь, мусор, насекомые и едкий неприятный запах. Хозяин же, по словам жильцов, постоянно пьяный.
Кроме того, он держит немецкую овчарку. Гуляет с ней во дворе и, как уверяют очевидцы, просит у прохожих деньги, а если те отказывают, достает из кармана нож и натравливает собаку.
"Лично я уже полгода каждый день звоню в 112. Не сосчитать, сколько раз вызывала полицию. Забрали его только один раз, при задержании изъяли два ножа. А на следующий день отпустили", — рассказывает жительница подъезда Марина Семеняченко.
Временами, говорит она, нарушитель спокойствия обещает исправиться: пытается навести порядок в квартире, отмыть стены в подъезде. Однако вскоре срывается и берется за старое. Хотя год назад вел себя спокойно. Соседи считают, что все изменилось со смертью жены.
Никакого самоуправства
Сколько подобных историй по всей России, сосчитать невозможно. Далеко не всегда люди жалуются в полицию — пытаются сами решить проблему. Однако юристы отмечают: своими силами дебошира не утихомирить. А привлечь к ответственности можно лишь за конкретное нарушение. Да и то если все зафиксировано на видео.
"Не надо останавливаться на подаче только одной жалобы. Ведь основная задача — чтобы на проблему обратило внимание как можно больше должностных лиц и учреждений", — подчеркивает адвокат Алексей Аксенов.
Если дело доходит до вреда здоровью и угрозы жизни, нужно без промедления обратиться в правоохранительные органы.
"Полицейские обязаны отреагировать в течение 30 суток, — продолжает юрист. — При этом подавший заявление должен в письменном виде получить ответ".
Реакции нет — тогда следует жаловаться в вышестоящий орган. Если гражданин считает отказ в возбуждении дела несправедливым, то имеет право обжаловать. Самое главное — действовать исключительно в правовом поле и не допускать любого самоуправства.
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