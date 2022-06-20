https://ria.ru/20220620/mnogoetazhki-1796278239.html

"Распыляют ядовитый газ". Кто терроризирует жителей многоэтажек

"Распыляют ядовитый газ". Кто терроризирует жителей многоэтажек - РИА Новости, 20.06.2022

"Распыляют ядовитый газ". Кто терроризирует жителей многоэтажек

Ядовитые вещества на стенах, мусор на лестнице и даже выломанные батареи — лишь малая часть того, с чем сталкиваются соседи дебоширов. Беседы зачастую не... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:00

2022-06-20T08:00

2022-06-20T17:13

общество

жилье

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

россия

балашиха

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Ядовитые вещества на стенах, мусор на лестнице и даже выломанные батареи — лишь малая часть того, с чем сталкиваются соседи дебоширов. Беседы зачастую не помогают, а жалобы в полицию не всегда эффективны. О том, как решить проблему, — в материале РИА Новости.Строго по расписаниюС сожителем Владимиром москвичка Екатерина Ощепкова разошлась два года назад. Повод — неадекватное поведение. Спорные вопросы решали через суд, который оставил ребенка матери. Но бывший не успокоился: преследовал ее, оскорблял, даже бил.Со временем конфликт вышел за рамки семьи. Соседям особенно тревожно каждый понедельник и среду, когда Владимир имеет право видеться с дочерью."Два года назад напал на меня на лестничной клетке и сильно ударил по голове, — вспоминает Екатерина. — Участковый тогда сказал: "Раз свидетелей нет, то и говорить не о чем". После я установила камеры наружного наблюдения. И вот на одной из записей как-то увидела, что он что-то распыляет на этаже.Оказалось — перцовый баллончик. Она отмывала стены и окна, но помогло не сильно: сразу начинало сильно жечь в носу, текли слезы, руки были красные, как от ожога. Один раз пришлось вызвать скорую помощь для матери, медики диагностировали отек Квинке.Страдают и другие жители — уже год. "Три или четыре раза я, заходя в подъезд, сразу начинала кашлять. То же самое и в лифте. Моя квартира на другом этаже, но даже там все чувствуется", — говорит Светлана.По свидетельствам другой соседки, Галины (имя изменено), страшнее всего, что у жидкости нет запаха. Поэтому аллергический приступ может начаться внезапно."В эту среду, — рассказывает она, — вышла на лестничную площадку. Там стояли две девочки у открытого окна. Спросила, что случилось. Они отвечают: "Мы выскочили из лифта, потому что там невозможно дышать". У одной все лицо красное, кашель, слезы. У меня у самой дочь аллергик и астматик. Как в лифт заходит — горло сразу словно иголками пронзает".Куда только не обращалисьПо словам Ощепковой, в полицию подали уже 13 заявлений. В том числе и коллективную жалобу."Но на нее, как и на другие, не отреагировали. Все, что я получаю, — формальные отписки "Принято" или "Время рассмотрения увеличено", — говорит Екатерина.Из МВД ответили лишь раз — постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. "Но я не просила никого привлекать к ответственности, тем более к уголовной, — поясняет Ощепкова. — Я лишь хотела, чтобы человека наказали за хулиганские действия". В соответствии со статьей 20.1 КоАП максимальная мера — штраф от пятисот рублей до одной тысячи или административный арест на срок до пятнадцати суток.А участковый, уверяют жильцы, пришел лишь раз. И пообещал разобраться."Обращались и в районную управу — после того, как Владимир поломал батарею на лестничной клетке. С горем пополам починили. А заодно все мои данные о противоправных действиях дебошира передали напрямую начальнику районного МВД", — рассказывает Екатерина. Она надеется, что хоть это поможет решить проблему.Обещал, но не исправилсяВпрочем, даже вмешательство полиции порой ни к чему не приводит. Жители одной из многоэтажек микрорайона Павлино в подмосковной Балашихе уже много месяцев жалуются на соседа-дебошира, который в буквальном смысле превратил их жизнь в кошмар.Полы и стены измазаны краской, на лестничной клетке едкий запах растворителя и клея. Это, по словам местных, еще "самое безобидное", а вообще они чувствуют себя "как на пороховой бочке"."Сперва пытались как-то бороться. Соседка писала заявления в полицию — толку никакого. Жалобы передавали в участок, но никто не приезжал", — объясняет жилец дома Денис Полищук.Однажды у него пропал велосипед. На записи камер наружного наблюдения Полищук увидел человека, очень похожего на буйного соседа. Имущество потом, правда, вернули на место, но поломанным.Пытались поговорить и с самим дебоширом, но тот почти не бывает дома. Хотя дверь у него всегда нараспашку, замок не работает. В квартире повсюду грязь, мусор, насекомые и едкий неприятный запах. Хозяин же, по словам жильцов, постоянно пьяный.Кроме того, он держит немецкую овчарку. Гуляет с ней во дворе и, как уверяют очевидцы, просит у прохожих деньги, а если те отказывают, достает из кармана нож и натравливает собаку."Лично я уже полгода каждый день звоню в 112. Не сосчитать, сколько раз вызывала полицию. Забрали его только один раз, при задержании изъяли два ножа. А на следующий день отпустили", — рассказывает жительница подъезда Марина Семеняченко.Временами, говорит она, нарушитель спокойствия обещает исправиться: пытается навести порядок в квартире, отмыть стены в подъезде. Однако вскоре срывается и берется за старое. Хотя год назад вел себя спокойно. Соседи считают, что все изменилось со смертью жены.Никакого самоуправстваСколько подобных историй по всей России, сосчитать невозможно. Далеко не всегда люди жалуются в полицию — пытаются сами решить проблему. Однако юристы отмечают: своими силами дебошира не утихомирить. А привлечь к ответственности можно лишь за конкретное нарушение. Да и то если все зафиксировано на видео."Не надо останавливаться на подаче только одной жалобы. Ведь основная задача — чтобы на проблему обратило внимание как можно больше должностных лиц и учреждений", — подчеркивает адвокат Алексей Аксенов.Если дело доходит до вреда здоровью и угрозы жизни, нужно без промедления обратиться в правоохранительные органы."Полицейские обязаны отреагировать в течение 30 суток, — продолжает юрист. — При этом подавший заявление должен в письменном виде получить ответ".Реакции нет — тогда следует жаловаться в вышестоящий орган. Если гражданин считает отказ в возбуждении дела несправедливым, то имеет право обжаловать. Самое главное — действовать исключительно в правовом поле и не допускать любого самоуправства.

https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

общество, жилье, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия, балашиха