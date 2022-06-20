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В Новой Москве нашли тело младенца - РИА Новости, 20.06.2022
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В Новой Москве нашли тело младенца
В Новой Москве нашли тело младенца - РИА Новости, 20.06.2022
В Новой Москве нашли тело младенца
Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:01
2022-06-20T14:32
происшествия
новомосковский административный округ
новая москва
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.
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новомосковский административный округ
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происшествия, новомосковский административный округ, новая москва
12:01 20.06.2022 (обновлено: 14:32 20.06.2022)
 
В Новой Москве нашли тело младенца

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Новой Москве

© Фото : Прокуратура города МосквыВ мусорном контейнере на ул. Адмирала Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка
В мусорном контейнере на ул. Адмирала Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
В мусорном контейнере на ул. Адмирала Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.
В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 14:21В России
В Москве около мусорного контейнера нашли тело младенца
 
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