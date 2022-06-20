https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html
В Новой Москве нашли тело младенца
В Новой Москве нашли тело младенца - РИА Новости, 20.06.2022
В Новой Москве нашли тело младенца
Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:01
2022-06-20T12:01
2022-06-20T14:32
происшествия
новомосковский административный округ
новая москва
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/mladenets-1779132738.html
новомосковский административный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новомосковский административный округ, новая москва
12:01 20.06.2022 (обновлено: 14:32 20.06.2022)
В Новой Москве нашли тело младенца
Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Новой Москве