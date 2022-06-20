https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html

В Новой Москве нашли тело младенца

В Новой Москве нашли тело младенца - РИА Новости, 20.06.2022

В Новой Москве нашли тело младенца

Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:01

2022-06-20T12:01

2022-06-20T14:32

происшествия

новомосковский административный округ

новая москва

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/mladenets-1779132738.html

новомосковский административный округ

новая москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новомосковский административный округ, новая москва