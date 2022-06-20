https://ria.ru/20220620/lechenie-1796807440.html

Путин поручил упростить процедуру ввоза медизделий для фонда "Круг добра"

Путин поручил упростить процедуру ввоза медизделий для фонда "Круг добра" - РИА Новости, 20.06.2022

Путин поручил упростить процедуру ввоза медизделий для фонда "Круг добра"

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра", доложить об этом до 15 августа,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:49

2022-06-20T16:49

2022-06-20T16:49

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра", доложить об этом до 15 августа, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... рассмотреть вопросы: упрощения процедуры ввоза в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра" для нужд его деятельности", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа 2022 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792419600.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин