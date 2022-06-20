Рейтинг@Mail.ru
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220620/koronavirus-1796684472.html
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента - РИА Новости, 20.06.2022
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента
Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:14
2022-06-20T11:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_44b01f88bd32584e80f349aa9a369247.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5%", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ , в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по стране."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 23 субъектах, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e5954a087078d5d3bc3cdb94674bcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:14 20.06.2022
 
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента

Показатель госпитализаций больных COVID-19 снизился в России за неделю на 11,9 процента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5%", - говорится в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ , в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по стране.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 23 субъектах, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Проверка температуры - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 02:15Распространение коронавируса
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала