https://ria.ru/20220620/koronavirus-1796684472.html
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента - РИА Новости, 20.06.2022
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента
Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:14
2022-06-20T11:14
2022-06-20T11:14
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5%", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ , в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по стране."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 23 субъектах, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента
Показатель госпитализаций больных COVID-19 снизился в России за неделю на 11,9 процента
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5%", - говорится в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ , в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по стране.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 23 субъектах, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.