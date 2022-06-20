https://ria.ru/20220620/koronavirus-1796684472.html

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента - РИА Новости, 20.06.2022

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на 12,5 процента

Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:14

2022-06-20T11:14

2022-06-20T11:14

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_44b01f88bd32584e80f349aa9a369247.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 12,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5%", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ , в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по стране."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 23 субъектах, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19