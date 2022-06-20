https://ria.ru/20220620/koronavirus-1796681431.html
В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 161 случай COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:05
2022-06-20T11:05
2022-06-20T11:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 161 случай COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 161, госпитализировано - 105 человек, выздоровело - 146 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 095 случаев коронавируса, выздоровели 2 584 564 человека, умерли 44 000 человек.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
11:05 20.06.2022 (обновлено: 11:09 20.06.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 161 случай COVID-19, умерли 11 человек