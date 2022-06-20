https://ria.ru/20220620/koronavirus-1796681431.html

В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 105 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 161 случай COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:05

2022-06-20T11:05

2022-06-20T11:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 161 случай COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 161, госпитализировано - 105 человек, выздоровело - 146 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 095 случаев коронавируса, выздоровели 2 584 564 человека, умерли 44 000 человек.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва