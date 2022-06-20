В России за сутки госпитализировали 626 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 2667 случаев COVID-19, выздоровели 2723, умерли 54 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 626 человек с COVID-19, на 14,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 20 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 626 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в 22 субъектах.
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2 723 человека после коронавирусной инфекции, что на 17% меньше в сравнении с 19 июня. "Выявлено 2 667 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
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