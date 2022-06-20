https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796676040.html

В Совфеде предупредили о последствиях попытки блокады Калининграда

В Совфеде предупредили о последствиях попытки блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022

В Совфеде предупредили о последствиях попытки блокады Калининграда

Попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких и абсолютно обоснованных действий со стороны России, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:48

2022-06-20T10:48

2022-06-20T12:59

в мире

калининград

андрей клишас

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких и абсолютно обоснованных действий со стороны России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

калининград

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Ольга Фомченкова

в мире, калининград, андрей клишас, совет федерации рф, россия