https://ria.ru/20220620/gnesina-1796815526.html
Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году
Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году - РИА Новости, 20.06.2022
Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Елены Фабиановны Гнесиной в 2024 году и учреждении стипендии ее имени, документ РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:13
2022-06-20T17:13
2022-06-20T17:22
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Елены Фабиановны Гнесиной в 2024 году и учреждении стипендии ее имени, документ опубликован на портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2024 году 150-летием со дня рождения Е.Ф. Гнесиной, выдающегося педагога, внесшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования, постановляю: 1. Провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной", - говорится в тексте документа.Согласно документу, правительству РФ за три месяца необходимо образовать комитет по подготовке и проведению празднований. Кроме того, с 2023 года будут учреждены 11 персональных стипендий имени Е.Ф. Гнесиной для студентов высшего образования по группе специальностей и направлений подготовки "Музыкальное искусство".
https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, культура, владимир путин, общество, правительство рф
17:13 20.06.2022 (обновлено: 17:22 20.06.2022)
Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году
Президент Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году