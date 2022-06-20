https://ria.ru/20220620/gnesina-1796815526.html

Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году

Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году - РИА Новости, 20.06.2022

Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Гнесиной в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Елены Фабиановны Гнесиной в 2024 году и учреждении стипендии ее имени, документ РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:13

2022-06-20T17:13

2022-06-20T17:22

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия пианистки Елены Фабиановны Гнесиной в 2024 году и учреждении стипендии ее имени, документ опубликован на портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2024 году 150-летием со дня рождения Е.Ф. Гнесиной, выдающегося педагога, внесшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования, постановляю: 1. Провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной", - говорится в тексте документа.Согласно документу, правительству РФ за три месяца необходимо образовать комитет по подготовке и проведению празднований. Кроме того, с 2023 года будут учреждены 11 персональных стипендий имени Е.Ф. Гнесиной для студентов высшего образования по группе специальностей и направлений подготовки "Музыкальное искусство".

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

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Владимир Лаврентьев

россия, культура, владимир путин, общество, правительство рф