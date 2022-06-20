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Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона - РИА Новости, 20.06.2022
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Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона
Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона - РИА Новости, 20.06.2022
Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с главой государства Владимиром Путиным попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:11
2022-06-20T15:11
мурманская область
общество
андрей чибис
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с главой государства Владимиром Путиным попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута."Я очень просил бы вас тему газификации поддержать. Мы это предварительно отрабатывали в правительстве, правительством признана – это официальное решение – целесообразной газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров", - сказал Чибис.По его словам, газификация – это совершенно другая возможность для развития экономики области и всей Арктики, другой технологический уклад промышленности, поскольку сегодня на Кольском полуострове активно добываются ресурсы, но переработки нет из-за отсутствия газа."По самым скромным подсчётам, то, что мы с Минпромторгом считали и с коллегами обсуждали, при газификации минимум, который мы понимаем, – это 400 миллиардов инвестиций и 20 тысяч новых рабочих мест. Это ещё пока только с теми игроками, с теми резидентами, которые есть на территории", - пояснил Чибис.Кроме того, из-за высокой стоимости мазута в регионе очень высокий платёж населения за коммунальные услуги при том, что отопительный период длится девять месяцев в году, а газификация позволит снизить до 30% платежи населения, привел расчеты глава Мурманской области.
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мурманская область, общество, андрей чибис, владимир путин
15:11 20.06.2022
 
Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона

Мурманский губернатор Чибис попросил президента Путина поддержать тему газификации региона

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с главой государства Владимиром Путиным попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута.
"Я очень просил бы вас тему газификации поддержать. Мы это предварительно отрабатывали в правительстве, правительством признана – это официальное решение – целесообразной газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров", - сказал Чибис.
"Необходимо ваше решение, чтобы запустить этот процесс и определить источники финансирования, в том числе параметры той цены, которая будет для конечных потребителей", - добавил мурманский губернатор.
По его словам, газификация – это совершенно другая возможность для развития экономики области и всей Арктики, другой технологический уклад промышленности, поскольку сегодня на Кольском полуострове активно добываются ресурсы, но переработки нет из-за отсутствия газа.
"По самым скромным подсчётам, то, что мы с Минпромторгом считали и с коллегами обсуждали, при газификации минимум, который мы понимаем, – это 400 миллиардов инвестиций и 20 тысяч новых рабочих мест. Это ещё пока только с теми игроками, с теми резидентами, которые есть на территории", - пояснил Чибис.
Кроме того, из-за высокой стоимости мазута в регионе очень высокий платёж населения за коммунальные услуги при том, что отопительный период длится девять месяцев в году, а газификация позволит снизить до 30% платежи населения, привел расчеты глава Мурманской области.
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