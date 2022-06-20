https://ria.ru/20220620/gazifikatsiya-1796768870.html

Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона

Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона - РИА Новости, 20.06.2022

Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с главой государства Владимиром Путиным попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:11

2022-06-20T15:11

2022-06-20T15:11

мурманская область

общество

андрей чибис

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с главой государства Владимиром Путиным попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута."Я очень просил бы вас тему газификации поддержать. Мы это предварительно отрабатывали в правительстве, правительством признана – это официальное решение – целесообразной газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров", - сказал Чибис.По его словам, газификация – это совершенно другая возможность для развития экономики области и всей Арктики, другой технологический уклад промышленности, поскольку сегодня на Кольском полуострове активно добываются ресурсы, но переработки нет из-за отсутствия газа."По самым скромным подсчётам, то, что мы с Минпромторгом считали и с коллегами обсуждали, при газификации минимум, который мы понимаем, – это 400 миллиардов инвестиций и 20 тысяч новых рабочих мест. Это ещё пока только с теми игроками, с теми резидентами, которые есть на территории", - пояснил Чибис.Кроме того, из-за высокой стоимости мазута в регионе очень высокий платёж населения за коммунальные услуги при том, что отопительный период длится девять месяцев в году, а газификация позволит снизить до 30% платежи населения, привел расчеты глава Мурманской области.

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792243245.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, общество, андрей чибис, владимир путин