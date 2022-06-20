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Посол Украины в Молдавии обеспокоен симпатией жителей Гагаузии к России - РИА Новости, 20.06.2022
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Посол Украины в Молдавии обеспокоен симпатией жителей Гагаузии к России
Посол Украины в Молдавии обеспокоен симпатией жителей Гагаузии к России - РИА Новости, 20.06.2022
Посол Украины в Молдавии обеспокоен симпатией жителей Гагаузии к России
Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко выразил обеспокоенность тем, что жители Гагаузской автономии симпатизируют России. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:13
2022-06-20T17:13
в мире
украина
молдавия
гагаузия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко выразил обеспокоенность тем, что жители Гагаузской автономии симпатизируют России.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.Шевченко отметил, что до 2014 года в его стране не было беспокойства по поводу пророссийских интересов в Гагаузии, но сейчас киевские органы безопасности следят за событиями в автономии и мониторят ситуацию на предмет выявления возможных угроз национальной безопасности Украины."Мы внимательно отслеживаем, анализируем, есть ли шансы превращения пророссийских настроений жителей, политиков, руководителей Гагаузии во что-то более серьезное и опасное для Украины или нет. А с 24 февраля мы начали это очень тщательно мониторить, наблюдать и анализировать на предмет наличия угрозы нашей национальной безопасности", - сказал дипломат в интервью молдавскому изданию Nokta.Шевченко назвал пророссийские взгляды в регионе "заигрыванием с Россией" и предостерег, что автономия может быть втянута в конфликт."И Крым, и Донбасс в свое время очень серьезно заигрывали с Россией. Они были объектом приоритетных российских инвестиций, приоритетного российского внимания, приоритетными регионами, куда ездили российские делегации, что Крым, что Донбасс. Оба эти региона на Украине были поставщиками пророссийских политиков во всеукраинском масштабе. Соответствующие пророссийские фракции в парламенте Украины в значительной мере состояли из выходцев из этих регионов, поэтому, к чему это приводит, Украина знает очень хорошо. К сожалению, Молдавия это знает хуже, хотя тоже имеет свой опыт не очень позитивный уже 30 лет как", - считает украинский посол.Ранее в Кишиневе сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью вместе с представителями МВД и Службы информации и безопасности задержали редактора издания Gagauznews Николая Костыркина. Журналиста обвиняют в том, что он якобы "систематически распространял пропагандистские элементы, направленные на поддержку военной агрессии в отношении Украины". Костыркин виновным себя не признает, а действия правоохранительных органов расценивает как давление на пророссийских активистов страны, а также на лидеров общественного мнения, независимую журналистику и на свободу выражения мнения. В поддержку журналиста выступила общественность Молдавии и депутаты Народного собрания Гагаузии (региональный парламент).
https://ria.ru/20220601/moldaviya-1792494455.html
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в мире, украина, молдавия, гагаузия, таможенный союз
17:13 20.06.2022
 
Посол Украины в Молдавии обеспокоен симпатией жителей Гагаузии к России

Посол Украины в Молдавии Шевченко обеспокоен пророссийскими настроениями жителей Гагаузии

© AFP 2022 / Daniel MihailescuСтатуя Ленина возле здания администрации города Комрат, Гагаузия
Статуя Ленина возле здания администрации города Комрат, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Статуя Ленина возле здания администрации города Комрат, Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко выразил обеспокоенность тем, что жители Гагаузской автономии симпатизируют России.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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Шевченко отметил, что до 2014 года в его стране не было беспокойства по поводу пророссийских интересов в Гагаузии, но сейчас киевские органы безопасности следят за событиями в автономии и мониторят ситуацию на предмет выявления возможных угроз национальной безопасности Украины.
"Мы внимательно отслеживаем, анализируем, есть ли шансы превращения пророссийских настроений жителей, политиков, руководителей Гагаузии во что-то более серьезное и опасное для Украины или нет. А с 24 февраля мы начали это очень тщательно мониторить, наблюдать и анализировать на предмет наличия угрозы нашей национальной безопасности", - сказал дипломат в интервью молдавскому изданию Nokta.
Шевченко назвал пророссийские взгляды в регионе "заигрыванием с Россией" и предостерег, что автономия может быть втянута в конфликт.
"И Крым, и Донбасс в свое время очень серьезно заигрывали с Россией. Они были объектом приоритетных российских инвестиций, приоритетного российского внимания, приоритетными регионами, куда ездили российские делегации, что Крым, что Донбасс. Оба эти региона на Украине были поставщиками пророссийских политиков во всеукраинском масштабе. Соответствующие пророссийские фракции в парламенте Украины в значительной мере состояли из выходцев из этих регионов, поэтому, к чему это приводит, Украина знает очень хорошо. К сожалению, Молдавия это знает хуже, хотя тоже имеет свой опыт не очень позитивный уже 30 лет как", - считает украинский посол.
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Ранее в Кишиневе сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью вместе с представителями МВД и Службы информации и безопасности задержали редактора издания Gagauznews Николая Костыркина. Журналиста обвиняют в том, что он якобы "систематически распространял пропагандистские элементы, направленные на поддержку военной агрессии в отношении Украины". Костыркин виновным себя не признает, а действия правоохранительных органов расценивает как давление на пророссийских активистов страны, а также на лидеров общественного мнения, независимую журналистику и на свободу выражения мнения. В поддержку журналиста выступила общественность Молдавии и депутаты Народного собрания Гагаузии (региональный парламент).
 
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