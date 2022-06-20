https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html

В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции

В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 20.06.2022

В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции

Результат парламентских выборов во Франции с потерей абсолютного большинства президентской фракции Эммануэля Макрона нельзя прочесть иначе, как разочарованную... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:02

2022-06-20T09:02

2022-06-20T09:12

в мире

франция

константин косачев

парламент франции

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Результат парламентских выборов во Франции с потерей абсолютного большинства президентской фракции Эммануэля Макрона нельзя прочесть иначе, как разочарованную реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Последствия нового расклада сил во французском парламенте для президента Макрона и, соответственно, его политики на российском направлении станут понятны только после формирования коалиции большинства и условий других участников этой коалиции из оппозиции. Здесь пока ничего говорить не приходится", - написал политик в своем Telegram-канале.Однако потеря президентской фракцией собственного большинства в парламенте, что соответствовало французской политической традиции последние полвека, и очевидное усиление оппозиции "нельзя прочесть иначе, как разочарованную и разозлённую реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет", отметил он.Сенатор подчеркнул – "именно лет, а не месяцев, как пытаются представить истоки и причины нынешнего кризиса русофобы в Евросоюзе".По мнению Косачева, "в этом смысле Франция - первая ласточка".

https://ria.ru/20220620/vybory-1796639514.html

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, константин косачев, парламент франции