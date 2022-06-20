https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 20.06.2022
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции
Результат парламентских выборов во Франции с потерей абсолютного большинства президентской фракции Эммануэля Макрона нельзя прочесть иначе, как разочарованную... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:02
2022-06-20T09:02
2022-06-20T09:12
в мире
франция
константин косачев
парламент франции
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Результат парламентских выборов во Франции с потерей абсолютного большинства президентской фракции Эммануэля Макрона нельзя прочесть иначе, как разочарованную реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Последствия нового расклада сил во французском парламенте для президента Макрона и, соответственно, его политики на российском направлении станут понятны только после формирования коалиции большинства и условий других участников этой коалиции из оппозиции. Здесь пока ничего говорить не приходится", - написал политик в своем Telegram-канале.Однако потеря президентской фракцией собственного большинства в парламенте, что соответствовало французской политической традиции последние полвека, и очевидное усиление оппозиции "нельзя прочесть иначе, как разочарованную и разозлённую реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет", отметил он.Сенатор подчеркнул – "именно лет, а не месяцев, как пытаются представить истоки и причины нынешнего кризиса русофобы в Евросоюзе".По мнению Косачева, "в этом смысле Франция - первая ласточка".
https://ria.ru/20220620/vybory-1796639514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция, константин косачев, парламент франции
09:02 20.06.2022 (обновлено: 09:12 20.06.2022)
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции
Косачев назвал результат парламентских выборов во Франции реакцией на потрясения в Европе
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
Результат парламентских выборов во Франции с потерей абсолютного большинства президентской фракции Эммануэля Макрона нельзя прочесть иначе, как разочарованную реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет, заявил
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Последствия нового расклада сил во французском парламенте для президента Макрона и, соответственно, его политики на российском направлении станут понятны только после формирования коалиции большинства и условий других участников этой коалиции из оппозиции. Здесь пока ничего говорить не приходится", - написал политик в своем Telegram-канале.
Однако потеря президентской фракцией собственного большинства в парламенте, что соответствовало французской политической традиции последние полвека, и очевидное усиление оппозиции "нельзя прочесть иначе, как разочарованную и разозлённую реакцию общества на потрясения в европейской экономике и социальной жизни последних двух лет", отметил он.
Сенатор подчеркнул – "именно лет, а не месяцев, как пытаются представить истоки и причины нынешнего кризиса русофобы в Евросоюзе".
По мнению Косачева, "в этом смысле Франция
- первая ласточка".