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В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК - РИА Новости, 20.06.2022
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В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК
В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК - РИА Новости, 20.06.2022
В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК
Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:13
2022-06-20T11:40
в мире
литва
евросоюз
еврокомиссия
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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в мире, литва, евросоюз, еврокомиссия, россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, андрей климов, совет федерации рф, нато
11:13 20.06.2022 (обновлено: 11:40 20.06.2022)
 
В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК

Глава МИД Литвы: блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК и под ее руководством

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это (решение) было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством", - сказал Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 05:47
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
 
В миреЛитваЕвросоюзЕврокомиссияРоссияКалининградКалининградская областьАнтон АлихановАндрей КлимовСовет Федерации РФНАТО
 
 
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