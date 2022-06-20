11:13 20.06.2022 (обновлено: 11:40 20.06.2022)
В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК
Глава МИД Литвы: блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК и под ее руководством
Здание МИД Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву. Это (решение) было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством", - сказал Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.