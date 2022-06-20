https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796683368.html

В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК

В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК - РИА Новости, 20.06.2022

В Литве заявили, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК

Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:13

2022-06-20T11:13

2022-06-20T11:40

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антон алиханов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запрет на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции, через территорию Литвы был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

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