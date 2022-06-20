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В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта - РИА Новости, 20.06.2022
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https://ria.ru/20220620/dvizhenie-1796683585.html
В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта
В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта - РИА Новости, 20.06.2022
В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта
Движение общественного транспорта в Донецке, приостановленное ранее из-за обстрелов, возобновлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:13
2022-06-20T11:19
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта в Донецке, приостановленное ранее из-за обстрелов, возобновлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что движение части транспорта в Донецке приостановлено из-за обстрела. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы города."Движение общественного транспорта возобновлено. Временно приостановленное движение троллейбусов маршрутов №10, 17 и автобусов маршрута №73 возобновлено", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796662246.html
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донецк (днр), в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:13 20.06.2022 (обновлено: 11:19 20.06.2022)
 
В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта

Мэр Кулемзин: в Донецке возобновили движение транспорта, приостановленное из-за обстрелов

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта в Донецке, приостановленное ранее из-за обстрелов, возобновлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщал, что движение части транспорта в Донецке приостановлено из-за обстрела. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы города.
"Движение общественного транспорта возобновлено. Временно приостановленное движение троллейбусов маршрутов №10, 17 и автобусов маршрута №73 возобновлено", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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