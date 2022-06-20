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В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта

В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта - РИА Новости, 20.06.2022

В Донецке возобновили приостановленное из-за обстрелов движение транспорта

Движение общественного транспорта в Донецке, приостановленное ранее из-за обстрелов, возобновлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:13

2022-06-20T11:13

2022-06-20T11:19

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта в Донецке, приостановленное ранее из-за обстрелов, возобновлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что движение части транспорта в Донецке приостановлено из-за обстрела. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы города."Движение общественного транспорта возобновлено. Временно приостановленное движение троллейбусов маршрутов №10, 17 и автобусов маршрута №73 возобновлено", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796662246.html

донецк (днр)

куйбышевский район

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донецк (днр), в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр