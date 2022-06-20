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Украинские войска выпустили по Еленовке еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Еленовке еще пять снарядов - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска выпустили по Еленовке еще пять снарядов
Украинские войска в 16.30 мск выпустили по Еленовке в Донецкой Народной Республике еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:59
2022-06-20T16:59
2022-06-20T16:59
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 мск выпустили по Еленовке в Донецкой Народной Республике еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Еленовке еще пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Еленовке еще пять снарядов калибра 122 миллиметра