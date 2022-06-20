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ВСУ выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:17

2022-06-20T16:17

2022-06-20T16:17

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в мире

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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