https://ria.ru/20220620/donbass-1796785692.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:10

2022-06-20T16:10

2022-06-20T16:18

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии