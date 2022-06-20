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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:10
2022-06-20T16:10
2022-06-20T16:18
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:10 20.06.2022 (обновлено: 16:18 20.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому