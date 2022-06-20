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Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796757296.html
Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР
Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:32
2022-06-20T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:32 20.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут выпустили 18 снарядов по Троицкому и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда в Донбассе
Осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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