https://ria.ru/20220620/donbass-1796757296.html

Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Троицкое и Горловку в ДНР

Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:32

2022-06-20T14:32

2022-06-20T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии