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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 13.00 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:44

2022-06-20T13:44

2022-06-20T13:52

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров, по району также выпустили 20 ракет из РСЗО "Град".Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии