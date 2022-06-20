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Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:32
2022-06-20T13:32
2022-06-20T13:32
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска в 11.00 мск выпустили по Еленовке пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска вновь обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Еленовку снарядами калибра 122 миллиметра