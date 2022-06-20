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Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:02

2022-06-20T13:02

2022-06-20T13:14

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)