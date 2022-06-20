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Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:02
2022-06-20T13:02
2022-06-20T13:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)
13:02 20.06.2022 (обновлено: 13:14 20.06.2022)
Украинские войска выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка