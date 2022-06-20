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ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров

ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров

Украинские войска в 12:20 выпустили еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:51

2022-06-20T12:51

2022-06-20T13:55

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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 12:20 выпустили еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 12:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибра 155 миллиметров, по району города войска Украины также выпустили 20 ракет из РСЗО "Град".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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