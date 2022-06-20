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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796672375.html
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:36
2022-06-20T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
нато
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным городских властей, из-за обстрелов приостановлено движение части общественного транспорта.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, донецк (днр), украина, нато, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:36 20.06.2022 (обновлено: 10:42 20.06.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным городских властей, из-за обстрелов приостановлено движение части общественного транспорта.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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