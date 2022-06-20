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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:36

2022-06-20T10:36

2022-06-20T10:42

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным городских властей, из-за обстрелов приостановлено движение части общественного транспорта.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, нато, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии