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Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана" - РИА Новости, 20.06.2022

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"

Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:53

2022-06-20T08:53

2022-06-20T08:59

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате вечернего обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Макеевка (Горняцкий район) по адресу улица Магистральная, 6а: погиб мужчина 1977 года рождения, ранены мужчина 1972 года рождения и женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, днр, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии