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Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана" - РИА Новости, 20.06.2022
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"
Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:53
2022-06-20T08:53
2022-06-20T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате вечернего обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Макеевка (Горняцкий район) по адресу улица Магистральная, 6а: погиб мужчина 1977 года рождения, ранены мужчина 1972 года рождения и женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, днр, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:53 20.06.2022 (обновлено: 08:59 20.06.2022)
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"
ДНР: один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки из "Урагана"