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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:20
2022-06-20T08:20
2022-06-20T08:20
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибра 60 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке пять мин