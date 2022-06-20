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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796650119.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:20
2022-06-20T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибра 60 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:20 20.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке пять мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибра 60 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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