https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4 - РИА Новости, 20.06.2022

Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14, сообщает австралийское минобороны. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:00

2022-06-20T06:00

2022-06-20T06:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14, сообщает австралийское минобороны.Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), в него вошли бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и личное снаряжение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220620/kuleba-1796642669.html

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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, ан-124, австралия