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Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4 - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4 - РИА Новости, 20.06.2022
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4
Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14, сообщает австралийское минобороны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:00
2022-06-20T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
ан-124
австралия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14, сообщает австралийское минобороны.Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), в него вошли бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и личное снаряжение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, ан-124, австралия
06:00 20.06.2022
 
Австралия отправила Украине первые бронетранспортеры M113AS4

Минобороны Австралии: страна отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14, сообщает австралийское минобороны.
"Первые четыре бронетранспортера M113AS4, передаваемые Украине, покинули базу Королевских военно-воздушных сил в Эмберли на прошлой неделе. Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия", — говорится в заявлении на сайте министерства.
Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 миллионов австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), в него вошли бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и личное снаряжение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияАн-124Австралия
 
 
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