https://ria.ru/20220620/bogomaz-1796665361.html

Губернатор Богомаз пригласил Макрона и Шольца в Брянскую область

Губернатор Богомаз пригласил Макрона и Шольца в Брянскую область - РИА Новости, 20.06.2022

Губернатор Богомаз пригласил Макрона и Шольца в Брянскую область

Губернатор Александр Богомаз пригласил лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, других представителей западных стран в Брянскую область -... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:04

2022-06-20T10:04

2022-06-20T10:08

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

буча

вооруженные силы украины

александр богомаз

олаф шольц

эммануэль макрон

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БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Богомаз пригласил лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, других представителей западных стран в Брянскую область - посмотреть на пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских военных и разрушения, которым подверглись населенные пункты региона.Брянская область, шесть районов которой находятся на границе с Сумской и Черниговской областями Украины, в течение весны неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В апреле в результате прямых попаданий и взрывов снарядов в поселке Климово Брянской области были повреждены около 100 домов, ранения получили восемь человек, включая мальчика 2020 года рождения и его маму, которая ждет второго ребенка."Люди прекрасно понимают: когда с той стороны наносят удары по мирным жителям, а не по военным - кто бы что ни говорил, а это и есть фашизм. Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу (провокационные фото- и видеоматериалы из этого города под Киевом используются на Западе для обвинений в адрес России – ред.), а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, - почему ВСУ стреляли в мирное население? Почему они не воюют с армией?" - заявил Богомаз в интервью "Известиям".Губернатор также уточнил, что пострадавший ребенок выписан из больницы, однако состояние пожилой женщины остается тяжелым.В Минобороны РФ ранее сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220620/ranenie-1796647153.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

брянская область

россия

буча

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брянская область, россия, буча, вооруженные силы украины, александр богомаз, олаф шольц, эммануэль макрон