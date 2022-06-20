Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда
Эксперт Межевич: в ответ на блокаду Калининграда Россия может прекратить торговлю с Литвой
Вид на Клайпедский морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва ожидает от России "чапаевскую реакцию", но Москва может ответить прекращением торгово-экономических отношений с Вильнюсом из-за решения по калининградскому транзиту, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
"Анекдот заключается в том, что Россия по-прежнему является крупным торгово-экономическом партнером республики - и в экспорте, и в импорте", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его словам, такая "кавалерийская смелость" Литвы объясняется лишь в том случае, если исходить из того, что Литву на этот путь кто-то толкнул - Лондон и Вашингтон.
"Что можно сделать? От нас хотят чапаевскую реакцию, но нам не нужен военный конфликт. Мы не можем растягивать фронт, а вот прекратить все торгово-экономические отношения с Литвой мы можем и просить нашего союзника Александра Лукашенко, президента Беларуси, поддержать нас в этом вопросе", - сказал эксперт.
Межевич также считает, что возможна и поддержка со стороны Китая в свете того, что Литва "фактически признала" Тайвань (в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня).
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.