https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html

Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда

Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022

Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда

Литва ожидает от России "чапаевскую реакцию", но Москва может ответить прекращением торгово-экономических отношений с Вильнюсом из-за решения по... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:01

2022-06-20T16:01

2022-06-20T16:01

специальная военная операция на украине

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калининградская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва ожидает от России "чапаевскую реакцию", но Москва может ответить прекращением торгово-экономических отношений с Вильнюсом из-за решения по калининградскому транзиту, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич."Анекдот заключается в том, что Россия по-прежнему является крупным торгово-экономическом партнером республики - и в экспорте, и в импорте", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.По его словам, такая "кавалерийская смелость" Литвы объясняется лишь в том случае, если исходить из того, что Литву на этот путь кто-то толкнул - Лондон и Вашингтон."Что можно сделать? От нас хотят чапаевскую реакцию, но нам не нужен военный конфликт. Мы не можем растягивать фронт, а вот прекратить все торгово-экономические отношения с Литвой мы можем и просить нашего союзника Александра Лукашенко, президента Беларуси, поддержать нас в этом вопросе", - сказал эксперт.Межевич также считает, что возможна и поддержка со стороны Китая в свете того, что Литва "фактически признала" Тайвань (в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня).Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.

https://ria.ru/20220620/blokada-1796721743.html

https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

литва

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, евросоюз, россия, калининград, калининградская область